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Juhokórejský súd potvrdil trest pre exprezidenta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Soul 9. júla (TASR) - Najvyšší súd Južnej Kórey vo štvrtok potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola za vinného z marenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Exprezidenta definitívne odsúdil na sedem rokov väzenia, informuje TASR na základe správy agentúry Jonhap.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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