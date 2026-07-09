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Juhokórejský súd potvrdil trest pre exprezidenta
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Autor TASR
Soul 9. júla (TASR) - Najvyšší súd Južnej Kórey vo štvrtok potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola za vinného z marenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Exprezidenta definitívne odsúdil na sedem rokov väzenia, informuje TASR na základe správy agentúry Jonhap.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.