Juhokórejský súd rozhodol o zatknutí exministra obrany Kim Jong-hjuna

Soul 11. decembra (TASR) - Juhokórejský súd v stredu schválil zatykač na bývalého ministra obrany Kima Jong-hjuna pre obvinenia z kľúčovej úlohy v povstaní a zo zneužitia právomocí v súvislosti so stanným právom, ktoré minulý týždeň nakrátko zaviedol prezident Jun Sok-jol. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AP.



Kim je prvou osobou formálne zatknutou v súvislosti s touto udalosťou. "Zvážili sme, do akej miery sú obvinenia podložené, závažnosť trestného činu a obavy, že zničí dôkazy," uviedol súd pri vydávaní zatykača. V žiadosti o Kimovo zatknutie ho prokuratúra obvinila zo "sprisahania s prezidentom Junom za účelom vyvolania nepokojov s cieľom rozvrátiť národnú ústavu," píše Jonhap.



Prokurátori podľa juhokórejskej tlačovej agentúry predpokladajú, že Kim, ktorý v tom čase zastával funkciu ministra obrany, navrhol prezidentovi vyhlásenie stanného práva a nariadil tiež vyslanie vojakov do areálu Národného zhromaždenia a sídla Národnej volebnej komisie. Zároveň ho podozrievajú z toho, že po konzultácii s Junom napísal dekrét o stannom práve, ktorý podľa prokurátorov obsahoval protiústavné obmedzenia právomocí Národného zhromaždenia.



Exministra zadržali ešte v nedeľu a podľa Jonhap ho prokurátori vypočúvali už trikrát. Prostredníctvom svojho právnika sa v utorok na súde o posudzovaní vydania zatykača ľuďom ospravedlnil za spôsobenie obáv a nepríjemností. Počas výsluchu Kim údajne pripustil, že prezidentovi navrhol stanné právo, ale tvrdil, že jeho konanie nebolo protiústavné ani nezákonné.



Prokuratúra vedie vyšetrovanie aj proti prezidentovi Junovi pre podozrenie z vlastizrady a zneužitia moci.



Agentúra AP v stredu s odvolaním na juhokórejskú políciu informovala, že za svoju úlohu pri presadzované stanného práva polícia zadržala šéfa kórejskej národnej polície a najvyššieho policajného dôstojníka Soulu.



Prezident Jun nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva minulý utorok vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu v ňom obvinila opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei.



O necelé tri hodiny po vyhlásení stanného práva parlament schválil väčšinou hlasov návrh na jeho zrušenie. Opozícia sa následne pokúsila Juna z funkcie prezidenta odvolať. Hlasovanie o tzv. impeachemente však bolo neúspešné pre bojkot poslancov prezidentovej strany Sila ľudu (PPP).