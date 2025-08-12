Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Juhokórejský súd vydal zatykač na bývalú prvú dámu Kim Kon-hui

Bývalá prvá dáma Kim Kon-hui, manželka juhokórejského exprezidenta Jun Sol-jola, prichádza do budovy súdu v Soule v utorok 12. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Soul 12. augusta (TASR) - Juhokórejský súd v utorok vydal zatýkací rozkaz na bývalú prvú dámu Kim Kon-hui pre obvinenia z manipulácie s akciami, zasahovania do volieb a prijímania úplatkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Úrady previezli Kim po súdnom pojednávaní do väzenského zariadenia na juhozápade Soulu. Jej manžel a bývalý juhokórejský prezident Jun Sol-jol sa tiež nachádza vo väzení v súvislosti s viacerými obvineniami vrátane krátkeho vyhlásenia stanného práva v decembri minulého roka.

Súd v Soule vydal zatykač päť dní po tom, ako o to požiadal tím špeciálneho prokurátora na základe obvinení z porušenia niekoľkých zákonov. Počas utorkového pojednávania špeciálni prokurátori údajne zdôraznili obavy, že by Kim mohla zničiť dôkazy.

Bývalá prvá dáma je obvinená z manipulácie s cenami akcií spoločnosti Deutsch Motors, zasahovania do volieb a prijímania luxusných darov od Cirkvi zjednotenia výmenou za obchodné výhody.

Vyšetrovanie špeciálneho prokurátora sa zameriava na celkovo 16 obvinení proti bývalej prvej dáme. Počas výsluchu Kim údajne všetky poprela, píše Jonhap.
