Juhokórejský súd vydal zatykač na bývalú prvú dámu Kim Kon-hui
Vyšetrovanie špeciálneho prokurátora sa zameriava na celkovo 16 obvinení proti bývalej prvej dáme. Počas výsluchu Kim údajne všetky poprela, píše Jonhap.
Autor TASR
Soul 12. augusta (TASR) - Juhokórejský súd v utorok vydal zatýkací rozkaz na bývalú prvú dámu Kim Kon-hui pre obvinenia z manipulácie s akciami, zasahovania do volieb a prijímania úplatkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Úrady previezli Kim po súdnom pojednávaní do väzenského zariadenia na juhozápade Soulu. Jej manžel a bývalý juhokórejský prezident Jun Sol-jol sa tiež nachádza vo väzení v súvislosti s viacerými obvineniami vrátane krátkeho vyhlásenia stanného práva v decembri minulého roka.
Súd v Soule vydal zatykač päť dní po tom, ako o to požiadal tím špeciálneho prokurátora na základe obvinení z porušenia niekoľkých zákonov. Počas utorkového pojednávania špeciálni prokurátori údajne zdôraznili obavy, že by Kim mohla zničiť dôkazy.
Bývalá prvá dáma je obvinená z manipulácie s cenami akcií spoločnosti Deutsch Motors, zasahovania do volieb a prijímania luxusných darov od Cirkvi zjednotenia výmenou za obchodné výhody.
