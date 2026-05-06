Juhokórejský sudca, ktorý sprísnil trest bývalej prvej dáme, je mŕtvy
Soul 6. mája (TASR) - Juhokórejského sudcu, ktorý v apríli výrazne sprísnil trest odňatia slobody pre bývalú prvú dámu Kim Kon-hi, našli v stredu mŕtveho, informovala polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sudca Sin Čong-o bol v stredu „okolo 1.00 h miestneho času (v utorok okolo 18.00 h SELČ) nájdený v bezvedomí v budove Najvyššieho súdu v Soule,“ uviedol policajný vyšetrovateľ pre AFP. Následne ho previezli do nemocnice, kde bol vyhlásený za mŕtveho.
Policajný vyšetrovateľ uviedol, že neexistujú žiadne známky cudzieho zavinenia.
Miestne médiá informovali, že Sin zanechal list na rozlúčku, vyšetrovateľ však tieto tvrdenia poprel.
V apríli odvolací súd zvýšil trest pre bývalú prvú dámu z 20 mesiacov na štyri roky väzenia za korupciu a manipuláciu s cenami akcií. O prísnejšom treste rozhodol po tom, ako zrušil rozsudok nižšieho súdu, ktorý ju oslobodil v prípade spomínanej manipulácie s akciami.
Sin vtedy uviedol, že Kim „neuznala svoju vinu a namiesto toho sa neustále uchyľovala k výhovorkám“.
