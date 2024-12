Juhokórejský ústavný súd otvoril pojednávanie s prezidentom

Soul 16. decembra (TASR) - Juhokórejský ústavný súd začal v pondelok konanie o odvolaní prezidenta Jun Sok-Jola za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva. Súd tiež oznámil, že prvé prípravné pojednávanie sa uskutoční 27. decembra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Jonhap.



Parlament v sobotu odhlasoval návrh na impeachment (ústavnú žalobu) juhokórejského prezidenta, ktorý takmer pred dvoma týždňami nečakane vyhlásil stanné právo.



Ústavný súd má do 180 dní rozhodnúť, či potvrdí impeachment, alebo obnoví Junove prezidentské právomoci. V prípade jeho odvolania sa do dvoch mesiacov musia konať predčasné voľby. Úradujúcim prezidentom je momentálne premiér Han Tok-su.



Juna okrem toho v pondelok opäť predvolali na výsluch v súvislosti s vyhlásením stanného práva: špeciálny vyšetrovací tím prokuratúry poslal Junovi predvolanie, aby ho vyšetroval ako podozrivého zo vzbury a zneužitia moci v súvislosti s krátkodobým zavedením stanného práva.



Juna podľa Jonhap predvolala na výsluch prokuratúra aj v nedeľu, avšak prezident sa na výsluch nedostavil, pretože si ešte nenajal právnych zástupcov.



Ústavný súd oznámil prípravné vypočutie, ktoré bude podľa Jonhap prístupné verejnosti. Hoci je Jun povinný zúčastňovať sa na pojednávaniach, nie je povinný byť prítomný na prvom pojednávaní naplánovanom na 27. decembra, dodala juhokórejská agentúra.



Juhokórejský prezident vyhlásil stanné právo 3. decembra vo vopred neohlásenom príhovore, v ktorom obvinil opozíciu z protištátnych aktivít. Poslanci o niekoľko hodín neskôr odhlasovali zrušenie stanného práva. Opozícia obvinila Juna zo vzbury a uviedla, že prezident môže v Južnej Kórei vyhlásiť stanné právo len počas vojnového stavu alebo podobných mimoriadnych situácií a ani v týchto prípadoch nemá právo pozastaviť činnosť parlamentu.



Vyhlásenie stanného práva vyvolalo v Južnej Kórei protesty. Do ulíc hlavného mesta sa vydali státisíce demonštrantov, ktorí žiadali Junovo odvolanie a zadržanie, píše AP.