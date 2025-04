Juhokórejský ústavný súd potvrdil odvolanie prezidenta Jun Sok-jola

Soul 4. apríla (TASR) - Juhokórejský ústavný súd v piatok potvrdil odvolanie (impeachement) suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola z prezidentského úradu za vyhlásenie krátkodobého stanného práva v decembri minulého roka. Jun je okamžite odvolaný z funkcie prezidenta a krajina má 60 dní na to, aby usporiadala predčasné prezidentské voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap a stanice BBC.



„Týmto vyhlasujeme nasledujúce rozhodnutie s jednomyseľným súhlasom všetkých sudcov. Odvolávame odporcu prezidenta Jun Sok-jola,“ povedal úradujúci predseda súdu Moon Hyung-bae.



Sudca uviedol, že zavedenie stanného práva „poškodilo základné politické práva ľudí“. Dodal tiež, že „porušilo zásady právneho štátu a demokracie“. Vyhlásenie stanného práva podľa rozhodnutia súdu nebolo odôvodnené národnou krízou. Jun podľa súdu porušil zákon, keď vyslal vojakov do Národného zhromaždenia, aby zabránili zrušeniu stanného práva.



„Nedodržal svoje povinnosti a išiel proti ľuďom, ktorých mal chrániť,“ vyhlásil sudca. Prínosy ochrany ústavy odvolaním Jun Sok-jola sú podľa súdu v drvivej miere väčšie ako národné straty z odvolania prezidenta.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament a následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval ústavný proces odvolania hlavy štátu.



Prokuratúra obžalovala Juna aj zo vzbury a zneužitia právomocí, pričom súdny proces sa v tomto prípade začne 14. apríla. Medzitým sa v krajine konali masové protesty. Demonštranti sa rozdeľovali na podporovateľov i odporcov suspendovaného prezidenta.



Jun poprel akékoľvek pochybenie a tvrdil, že vyhlásenie malo byť varovaním pre opozičnú Demokratickú stranu (DP) za to, čo označil „zneužívaním zákonodarnej moci“.



Opozičná Demokratická strana podľa agentúry Jonhap privítala rozhodnutie súdu ako „víťazstvo pre ľudí“, zatiaľ čo vládna konzervatívna strana Sila ľudu (PPP) vyhlásila, že „pokorne prijíma“ rozhodnutie ústavného súdu.



Polícia v piatok rozmiestnila približne 7000 príslušníkov v blízkosti ústavného súdu a úrady varovali pred akýmikoľvek nezákonnými aktivitami v súvislosti s vynesením rozsudku voči suspendovanému prezidentovi. Polícia ešte pred jeho vynesením uviedla, že v snahe zvýšiť bezpečnosť nasadí po celej krajine približne 20.000 policajtov, z toho približne 14.000 v hlavnom meste, najmä v blízkosti prezidentského sídla. Podľa AP polícia autobusmi, dodávkami a barikádami uzavrela takmer všetky cesty a uličky vedúce k súdu.



Úradujúci juhokórejský prezident Han Tok-su bude naďalej vykonávať svoju funkciu, a to až do inaugurácie nového prezidenta, píše Reuters.