Juhokórejský ústavný súd zamietol impeachment premiéra Han Tok-sua

Soul 24. marca (TASR) — Juhokórejský ústavný súd zamietol v pondelok ústavnú žalobu na premiéra Han Tok-sua a opätovne ho dosadil do funkcie úradujúceho prezidenta. Žalobu zamietlo päť z ôsmich sudcov, jeden ju podporil a dvaja sudcovia hlasovali za úplné zamietnutie návrhu na impeachment, informovala agentúra Johnap.



Premiér prišiel do svojej kancelárie niekoľko minút po vyhlásení rozsudku. "Ďakujem ústavnému súdu za jeho múdre rozhodnutie," povedal novinárom.



Han Tok-su sa stal úradujúcou hlavou štátu po tom, čo opozíciou ovládané Národné zhromaždenie iniciovalo proces odvolania prezidenta Jun Sok-jola z funkcie a pozastavilo mu výkon právomocí za jeho pokus o vyhlásenie stanného práva z 3. decembra 2024, ktorý v krajine vyvolal rozsiahlu politickú krízu.



Úradujúcim prezidentom sa po suspendovaní Jun Sok-jola stal premiér Han Tok-su, no po sporoch s opozičnými zákonodarcami parlament aj voči nemu inicioval impeachment. Úradujúcim prezidentom sa následne stal podpredseda vlády a minister financií Čchoi Sang-mok.



Obžaloba Han Tok-sua obsahovala päť bodov vrátane jeho údajného zapojenia do vyhlásenia stanného práva či odmietnutia vymenovať ďalších sudcov ústavného súdu. Suspendovaný premiér však odmietol svoje pochybenie a tvrdil, že bol proti zavedeniu stanného práva a popieral i účasť na zásahu vojakov v priestoroch parlamentu, kde poslanci hlasovali o jeho zrušení.



Ústavný súd doposiaľ neoznámil dátum vynesenia rozsudku o impeachmente Jun Sok-jola, obvineného zo vzbury. V prípade kladného rozhodnutia sa budú musieť konať nové voľby a Junovi by hrozil trest smrti alebo doživotné väzenie. Ak žalobu zamietne, Jun sa vráti do úradu.