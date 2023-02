Juhokórejský vzdušný priestor v nedeľu narušil balón zo Severnej Kórey

Soul 6. februára (TASR) - Vzdušný priestor Južnej Kórey narušil v nedeľu balón, ktorý priletel zo Severnej Kórey. Juhokórejská armáda monitorovala jeho pohyb a na základe svojich zistení vyhodnotila, že zariadenie nepredstavuje pre krajinu hrozbu. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.



Po tom, ako balón vstúpil do juhokórejského vzdušného priestoru, boli ministerstvom obrany prijaté "bližšie nešpecifikované opatrenia," uviedol rezort obrany vo svojom vyhlásení.



Zariadenie opustilo juhokórejský vzdušný priestor po niekoľkých hodinách. Úrady sa domnievajú, že šlo o meteorologický balón, nie o balón určený na špionážnu činnosť, uviedla tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa.



Správa o tom prišla krátko na to, ako Spojené štáty zostrelili podozrivý čínsky sledovací balón. Reuters vo svojej správe konštatuje, že ide o udalosť, ktorá ešte viac naštrbila vzťahy Washingtonu s Pekingom. Ten uviedol, že dané zariadenie bolo civilnou vzducholoďou, ktorá omylom zablúdila do vzdušného priestoru USA.



Napätie vládne aj vo vzťahu medzi Kóreami – Sever totiž minulý rok uskutočnil rekordný počet raketových testov a Juh s USA zas uskutočnil vojenské cvičenia.



Agentúra Reuters vo svojej správe, citovanej agentúrou TASR, pripomenula incident z 26. decembra, keď päť severokórejských bezpilotných lietadiel preletelo na územie Južnej Kórey – vrátane jedného, ktoré nakrátko vstúpilo do bezletovej zóny nad úradom hlavy štátu. Táto situácia prinútila juhokórejskú armádu nasadiť do akcie útočné vrtuľníky a stíhačky a vypáliť varovné výstrely.



Armáda bola následne kritizovaná za to, že sa jej drony nepodarilo zostreliť. Na územím Južnej Kórey pritom lietali niekoľko hodín.