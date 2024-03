Juhom Francúzska sa prehnali búrky, nezvestných je sedem osôb

Paríž 10. marca (TASR) - Sedem ľudí vrátane dvoch detí je nezvestných po búrkach a následných záplavách, ktoré v sobotu zasiahli juh Francúzska. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V obci Dions, ktorá leží severne od mesta Nimes, strhla rozbúrená voda auto so štvorčlennou rodinou, uviedli úrady. Dodali, že záchranárom sa podarilo nájsť 40-ročnú ženu, ktorú previezli do nemocnice. Jej muža a dve deti vo veku štyri a 13 rokov hasiči naďalej hľadajú aj s pomocou dronov a psov.



Záchranári pátrajú aj po dvoch ženách v obci Goudargues, ktoré volali na tiesňovú linku, no úrady s nimi stratili kontakt.



Vo francúzskom departemente Gard je nezvestný občan Belgicka, ktorého auto pravdepodobne strhla voda v obci Gagnieres, povedali miestni predstavitelia. Jeho spolucestujúcemu, tiež Belgičanovi, sa podarilo z auta ujsť a na záchranárov počkal na strome. Polícia cestu uzavrela.



Úrady v departemente Ardéche od soboty pátrajú aj po manažérovi vodnej elektrárne, ktorý šiel skontrolovať objekt, no domov sa nevrátil.



Francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin povedal, že v súvislosti s búrkami v departementoch Ardéche a Gard vykonali záchranári 35 záchranných operácií. Dodal, že všetky vozidlá, ktoré strhla voda, boli nájdené, no po nezvestných osobách úrady naďalej pátrajú.