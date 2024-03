Juhovýchod Brazílie bičujú lejaky, povodne si vyžiadali už 12 mŕtvych

Petrópolis 24. marca (TASR) - Najmenej 12 obetí na životoch si vyžiadala silná búrka na juhovýchode Brazílie, prevažne v hornatých častiach štátu Rio de Janeiro, kde úrady v sobotu nasadili záchranné tímy na riešenie "kritickej" situácie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



K záplavám došlo v čase, keď Brazíliu, najväčšiu juhoamerickú krajinu, trápi séria extrémnych výkyvov počasia, ktorých výskyt sa so zmenou klímy stále zintenzívňuje.



Podľa úradov zahynulo v štáte Rio de Janeiro najmenej osem ľudí, zatiaľ čo susedný štát Espírito Santo potvrdil najmenej štyroch mŕtvych a sedem nezvestných. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na sociálnej sieti X napísal, že v dôsledku búrky zostali tisíce ľudí bez domova.



Vyjadril súcit s obeťami a uviedol, že jeho vláda spolupracuje so štátnymi a miestnymi orgánmi na "ochrane, prevencii a odstraňovaní škôd spôsobených povodňami".



Štyria ľudia zahynuli v štáte Rio de Janeiro, keď búrka spôsobila zrútenie domu v meste Petrópolis, ktoré sa nachádza 70 kilometrov od hlavného mesta Brazília.



Tím AFP sa v sobotu ráno stal svedkom záchrany malého dievčaťa, ktoré bolo viac ako 16 hodín zavalené v troskách. V štáte Sao Paolo boli v piatok hospitalizované dve deti so zraneniami, ktoré utrpeli počas búrky.



Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro v piatok neskoro večer uviedol, že situácia v Petrópolise je "kritická" v dôsledku "intenzívnych dažďov a vyliatia rieky Quitandinha". Na miesto boli nasadené desiatky vojakov so psami a školy otvorili svoje brány pre vysídlených, uviedol guvernér.



Podľa krízového výboru zloženého z predstaviteľov vlády a civilnej obrany štátu Rio de Janeiro úrady od piatku zachránili približne 90 ľudí.



Na záberoch v miestnych médiách bolo vidno rieky vody, bahna a trosiek rútiacich sa po svahoch v Petrópolise, kde sú stále čerstvé spomienky na katastrofálnu búrku z februára 2022, ktorá si vyžiadala 241 obetí.



Podľa predpovedí by mali silné zrážky pokračovať aj v sobotu v horách a severne od štátu Rio de Janeiro.



Národný meteorologický ústav (INMET) predpovedal silnú búrku, najmä v štáte Rio de Janeiro, s úhrnom zrážok 20 centimetrov denne od piatka do nedele. Za normálnych okolností spadne v tejto oblasti za celý marec 14 centimetrov zrážok.



Búrka prichádza po rekordnej vlne horúčav, keď vlhkosť vzduchu prispela k tomu, že index horúčav v Brazílii vystúpil nad 62 stupňov Celzia.