Juhovýchod Brazílie naďalej sužujú lesné požiare

So Paulo 26. augusta (TASR) - Brazílsky štát So Paulo naďalej sužujú lesné požiare. Do boja s plameňmi nasadili aj vojenské lietadlá. Úrady v nedeľu uviedli, že za vypuknutím požiarov stoja podpaľači. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po krízovom zasadnutí vlády prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu vyhlásila ministerka životného prostredia Marina Silvaová "vojnu proti požiarom" a uviedla, že federálna polícia ich príčinu vyšetruje.



"Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny požiar spôsobený bleskom, čo znamená, že oheň zakladajú ľudia," povedal brazílsky prezident, ktorý postihnutým oblastiam prisľúbil federálnu pomoc a uviedol, že po celej krajine s požiarmi bojuje až 3000 hasičov.



Medzi nasadenými vojenskými lietadlami je aj KC-390 Embraer, upravené vojenské dopravné lietadlo, ktoré dokáže zhodiť až 12.000 litrov vody. Embraer vyslali do jedného z najviac ohrozených miest Ribeirao Preto vzdialeného asi 300 kilometrov od metropoly So Paulo. Lula da Silva však uviedol, že stroj "nebol schopný prevádzky pre veľké množstvo dymu." Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali mesto ponorené do takmer úplnej tmy pod hustou vrstvou dymu.



Guvernér štátu So Paulo Tarcísio de Freitas vyhlásil výnimočný stav v 45 obciach a uviedol, že polícia zatkla dve osoby podozrivé zo založenia požiarov.



Problémom je aj hustý dym, pre ktorý zrušili viacero letov a na niektorých cestách bolo obmedzená premávka. Miestne úrady informovali, že v továrni v obci Urups na severe regiónu prišli o život dvaja robotníci, ktorí sa snažili uhasiť požiar.



Podľa Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE) zažíva štát So Paulo v dôsledku dlhotrvajúceho sucha najhorší mesiac za uplynulé desaťročia. Identifikovaných tam bolo až 3480 požiarov.