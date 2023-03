ZÁPLAVY V TURECKU: Vyžiadali si najmenej päť životov

Istanbul 15. marca (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo a desať ďalších je nezvestných v dôsledku rozsiahlych prívalových povodní, ktoré zasiahli juhovýchod Turecka. Informuje o tom agentúra DPA citujúca zo stredajších správ tamojších štátnych médií.



Štyria ľudia zahynuli v provincii Šanliurfa pri sýrskych hraniciach, zatiaľ čo jedna ďalšia osoba prišla o život v provincii Adiyaman ležiacej o približne 110 kilometrov severnejšie.



"Štyria naši obyvatelia zahynuli, prebiehajú záchranné práce, a to aj vo vidieckych oblastiach," povedal guvernér Šanliurfy Salih Ayhan pre štátnu televíziu TRT Haber. Úrady sa podľa neho obávajú, že počet obetí by vzhľadom na nezvyčajne výdatné dažde ešte mohol porásť.



Záplavy strhli v okrese Tut v provincii Adiyaman kontajnerový dom, v ktorom bývala jedna rodina. Pri incidente zahynula jedna osoba a štyri ďalšie sú nezvestné. Turecký minister vnútra Süleyman Soylu miestnych obyvateľov varoval, aby sa nepribližovali ku korytám rozvodnených riek.



Povodňová voda zmietla na cestách niekoľko áut a poškodila cesty či mosty. V provincii Šanliurfa zatopila aj oddelenie intenzívnej starostlivosti tamojšej nemocnice. Situácia si vynútila evakuáciu pacientov. Zaplavené boli aj obytné domy. Školy boli zatvorené a úrady vyzvali miestnych, aby sa evakuovali do bezpečnejších oblastí.



V južnejšom okrese Iskenderun v provincii Hatay zaplavila voda stany poskytujúce dočasné prístrešie ľuďom, ktorí prišli o domovy pre februárové ničivé zemetrasenie.



Silné dažde sa očakávajú aj v nasledovných dvoch dňoch, informoval turecký úrad pre mimoriadne situácie (AFAD) a miestnych vyzval na zvýšenú obozretnosť.



Juhovýchod Turecka zasiahlo vo februári ničivé zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo takmer 48.000 životov. Približne dva milióny zároveň boli nútené opustiť svoje domovy a ubytovať sa v dočasných prístreškoch, ako v stanoch či kontajnerových domoch.