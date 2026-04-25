< sekcia Zahraničie
Juhovýchod USA zasiahli rozsiahle požiare: Jeden hasič zahynul
Požiar v okrese Brantley podľa miestnych úradov spôsobil balón, ktorý dopadol na elektrické vedenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 24. apríla (TASR) - Dva rozsiahle lesné požiare, ktoré zúria v suchom sužovanej Georgii na juhovýchode Spojených štátov, už zničili viac ako 120 domov a ohrozujú takmer 1000 ďalších. V piatok pri hasení zomrel jeden dobrovoľný hasič z Floridy. Podľa guvernéra Briana Kempa plamene zničili najviac domov v histórii Georgie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Požiar v okrese Brantley podľa miestnych úradov spôsobil balón, ktorý dopadol na elektrické vedenie. Horí na ploche viac ako 20 štvorcových kilometrov a v piatok plamene hasiči kontrolovali iba na 15 percent. Miestne úrady nariaďujú takmer každý deň nové evakuácie v stále sa rozširujúcej oblasti požiaru.
„Tento požiar sa nedá zastaviť,“ pripustil Kemp. „Musíme zabrániť jeho šíreniu po bokoch a v zadnej časti a potom, dúfajme, že sa počasie zmení,“ vyhlásil.
Druhý ešte rozsiahlejší požiar v riedko osídlených okresoch Clinch a Echols na hranici so štátom Florida zničil podľa guvernéra 35 domov. Plamene tam už spálili viac ako 129 štvorcových kilometrov.
Hasiči v Georgii a susednej Floride bojujú s viac ako 150 ďalšími menšími požiarmi, z ktorých sa dym rozšíril aj do vzdialenejších oblastí. Vo viacerých mestách preto varovali pred zhoršenou kvalitou ovzdušia.
Vedci tvrdia, že východ Spojených štátov je vystavený väčšiemu riziku intenzívnych lesných požiarov v dôsledku klimatických zmien, rekordného sucha, ale aj množstvu mŕtvych stromov, ktoré pokrývajú juh štátu, odkedy sa ním v roku 2004 prehnal hurikáne Helene.
