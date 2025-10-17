< sekcia Zahraničie
Juhovýchodnou časťou Filipín otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,1
Presne pred týždňom otriasli východnou časťou filipínskeho druhého najväčšieho ostrova Mindanao dve zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,7, ktoré si vyžiadali osem obetí.
Autor TASR
Manila 17. októbra (TASR) - Juhovýchodnou časťou Filipín v noci na piatok otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, potvrdil americký geologický úrad (USGS). Stalo sa tak týždeň po tom, čo krajinu zasiahli dve silné zemetrasenia, pri ktorých zahynulo najmenej osem ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Cítili sme náhle silné otrasy, ale trvalo to len veľmi krátko,“ povedal pre AFP miestny záchranár Ralph Cadalena s tým, že prípadné obete alebo škody bezprostredne neboli hlásené.
Zemetrasenie podľa USGS zasiahlo oblasť v blízkosti obce Dapa v provincii Surigao del Norte v hĺbke približne 69 kilometrov.
Presne pred týždňom otriasli východnou časťou filipínskeho druhého najväčšieho ostrova Mindanao dve zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,7, ktoré si vyžiadali osem obetí.
Na prelome septembra a októbra zemetrasenie so silou 6,9 podľa údajov vlády pripravilo o život 76 ľudí a zničilo alebo poškodilo 72.000 domov v provincii Cebu v strednej časti Filipín.
Filipíny ležia v tzv. Ohnivom kruhu, čo je zóna častého výskytu zemetrasení a sopečných erupcií, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu.
