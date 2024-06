Juhovýchodnú Európu sužuje mimoriadne teplé počasie

Atény/Nikózia/Ankara 5. júna (TASR) - Mimoriadne teplé počasie dorazilo tento rok do krajín juhovýchodnej Európy skôr než po iné roky. Pred nezvyčajne vysokými teplotami vzduchu varovali meteorológovia v Grécku, na Cypre i v Turecku, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Podľa gréckeho meteorologického úradu bolo v troch gréckych regiónoch nameraných v utorok vyše 39 stupňov Celzia. Ide o najvyššiu zaznamenanú teplotu vzduchu v Grécku na začiatku júna.



Cyperský meteorologický úrad vydal varovanie pred mimoriadne teplým počasím. Očakáva sa, že teplota vzduchu by mohla v týchto dňoch na niektorých miestach dosiahnuť až 44 stupňov Celzia. "Vysoké teploty predstavujú zdravotné riziko pre ohrozené skupiny ako sú staršie osoby a deti," uviedol úrad a ľudí vyzval, aby sa riadili odporúčaniami úradov.



Vo všeobecnosti by sa ľudia v teplom počasí mali vyhýbať počas dňa vonkajším aktivitám, piť veľa tekutín a obliekať si voľné oblečenie svetlých farieb.



Vlna horúčav zasiahla i Turecko, kde teploty presahujú 30 stupňov Celzia. Podľa tureckej meteorologickej služby sú teploty vzduchu vyššie o osem až 12 stupňov oproti priemerným teplotám v tomto ročnom období.



Turecký meteorológ Orhan Šen uviedol pre televíziu CNN Türk, že súčasné teplé počasie by mohlo byť predzvesťou extrémnych horúčav v júli a auguste.



Vzhľadom na pretrvávajúce teplo a sucho narastajú na juhovýchode Európy obavy z lesných požiaroch, a to predovšetkým v Grécku, kde vlani oheň spálil hektáre pôdy a vyžiadal si niekoľko obetí. Tento rok pritom v Grécku zaznamenali vyšší počet malých až stredne veľkých lesných požiarov než roky predtým. Spôsobila to okrem iného aj veľmi suchá zima.