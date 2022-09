Juhozápad Francúzska sužujú lesné požiare, evakuovali už stovky ľudí

Paríž 13. septembra (TASR) - Na juhozápade Francúzska vyčíňajú prinajmenšom dva lesné požiare, z ktorých ten väčší už zničil štyri domy a niekoľko ďalších budov, spálil zhruba 1300 hektárov porastov a vyžiadal si tiež evakuáciu asi 540 ľudí. Informujú o tom v utorok agentúry Reuters a AP.



Do boja s plameňmi vo vinohradníckej oblasti Médoc je nasadených takmer 350 hasičov a šesť hasiacich lietadiel. Požiar tam vypukol v pondelok. Úrady v departemente Gironde informovali, že zhorené už boli štyri domy a niekoľko budov, uvádza Reuters.



Agentúra AP zase informuje, že menší lesný požiar vypukol medzičasom aj pri obci Dax, ležiacej južne od mesta Bordeaux, kde zaznamenali v uplynulých dňoch rekordne vysoké teploty – až do 39 stupňov Celzia.



Hasičom sťažuje prácu vietor, pričom dosiaľ sa im pod kontrolu nepodarilo dostať ani jeden zo zmienených požiarov, dodáva AP.



Francúzska meteorologická služba Météo-France v pondelok informovala, že v septembri zaznamenala rekordné horúčavy, a to obzvlášť na juhozápade krajiny, kam prúdil teplý vzduch z Maroka.



Francúzsko, rovnako ako aj zvyšok Európy, sužovali počas uplynulého leta horúčavy, ktoré zapríčinili aj viacero lesných požiarov. Tohoročné požiare spálili vo Francúzsku, a to prevažne práve na jeho juhozápade, vyše 60.000 hektárov porastov. To predstavuje približne šesťnásobok celoročného priemeru v rokoch 2006–2021, vyplýva z údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).