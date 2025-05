Juhozápad Francúzska zažil prudké lejaky

Toulouse 20. mája (TASR) - Krupobitie a lejaky zasiahli v pondelok neskoro večer juhozápad Francúzska. Zaplavili domy, poškodili železničné trate a uprostred noci si vynútili evakuáciu stoviek cestujúcich z vysokorýchlostného vlaku TGV . Oznámili to v utorok úrady, píše TASR podľa agentúry AFP.



Vlak z Toulouse do Paríža išiel po koľaji, ktorej časť sa uvoľnila pre zosun pôdy v dôsledku prívalových dažďov. Súprava TGV musela v noci na utorok zastaviť neďaleko mesta Tonneins a vyše 500 cestujúcich evakuovali autobusmi.



Podľa miestnych úradov sa na záchrannej operácii podieľali desiatky ľudí vrátane hasičov, policajtov a dobrovoľníkov. „Len o vlások sme sa vyhli katastrofe,“ povedal AFP Dante Rinaudo, starosta mesta Tonneins. Vláda by podľa neho mala túto kalamitu uznať za prírodnú katastrofu. Priblížil, že prívaly vody tiež zaplavili pivnice a domy v meste.



Na trati medzi Toulouse a Parížom uviazol v noci aj vlak v meste Agen a jeho cestujúcich odviezol v utorok ráno autobus do Toulouse.



Hovorca štátnych železníc SNCF uviedol, že vlakové spojenie medzi mestami Agen a Marmande na juhozápade Francúzska bude „najmenej niekoľko dní“ prerušené. Podľa AFP to ovplyvní aj vlaky TGV medzi Bordeaux a Toulouse.