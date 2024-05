Juhozápad Nemecka postihli záplavy spôsobené hustým lejakom

Berlín 18. mája (TASR) - Spolkovú krajinu Sársko na juhozápade Nemecka zasiahli v piatok prudké dažde, ktoré spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Pre stúpajúcu hladinu vody museli evakuovať budovy v meste Saarbrücken aj ďalších obciach. Informovala o tom agentúra DPA.



Spolkové ministerstvo vnútro vo vyhlásení hovorilo o rozsiahlej povodňovej situácii, ktorá sa týkala juhovýchodnej časti Sárska. Zasiahnuté boli predovšetkým okresy Neunkirchen, Saarpfalz a Saarbrücken, dodal hovorca rezortu v piatok večer. Podľa DPA bezprostredne neboli žiadne správy o obetiach ani zranených.



Zo Saarbrückenu i ďalších okresov hlásili veľké škody. Mesto zriadilo náhradné ubytovanie v školách aj tiesňovú linku pre občanov. Evakuovaných vyzvali, aby si so sebou vzali len to najnutnejšie.



Napätú situáciu hlásili aj z obcí Eppelborn, St. Wendel, Saarlouis a Merzig. Na niektorých miestach museli evakuovať obyvateľov z bytov v odľahlých uliciach. Postihlo to aj niektoré domovy dôchodcov.



Predstavitelia Sárska podľa hovorcu zvažujú, že požiadajú o pomoc aj okolité spolkové krajiny.



Nemecká meteorologická služba (DWD) varovala pred nepretržitým lejakom až do skorých sobotňajších hodín, predovšetkým v oblastiach na západ od rieky Rýn. Dažde by potom podľa očakávaní mali pomaly ustupovať.



Nemecký kancelár Olaf Scholz zrušil svoje sobotňajšie predvolebné vystúpenie v Sársku. Spolkovú krajinu namiesto toho navštívi s tamojšou premiérkou Anke Rehlingerovou, aby získal predstavu o situácii na mieste.