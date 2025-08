JÚL V ČESKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke vlak novej medzinárodnej linky Baltic express medzi Prahou a poľským Trojmestom (Gdyňa, Gdansk a Sopot), ktorý spolu prevádzkujú České dráhy a poľský dopravca PKP Intercity. Praha, 15. decembra 2024. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Bratislava/Praha 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom. České dráhy začali vo vybraných vlakoch testovať vysokorýchlostný internet od firmy Starlink, ktorá je súčasťou spoločnosti SpaceX Elona Muska. Chceli by ním zaistiť stabilné pripojenie pre cestujúcich aj na tých častiach železničnej siete, kde nie je kvalitný signál od mobilných operátorov.- Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka spadlo v Česku najmenej zrážok za uplynulých 64 rokov. Podľa predbežných údajov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to bolo 222 milimetrov, čo zodpovedá 76 percentám normálu z rokov 1991 až 2020.- V krajine namerali najteplejší deň roka. Na stanici Husinec, Řež v okrese Praha-východ bolo 37,4 stupňa Celzia. Rekordnú teplotu pre 2. júl zaznamenalo 120 zo 170 staníc, ktoré merajú viac než 30 rokov.— Celú časť Prahy na pravom brehu Vltavy a niektoré ďalšie oblasti ČR postihol rozsiahly výpadok dodávok elektriny. Hasiči zasahovali v štvrtiach Chodov, Horní Měcholupy, Střížkov, Žižkov a Vysočany, výpadky boli aj v Letňanoch a ďalších oblastiach. Komplikácie boli vo verejnej doprave, s nefunkčnými bankomatmi a hasiči muse-li vyslobodzovať ľudí uviaznutých vo výťahoch. Blackout hlásili aj z Ústí nad Labem, Teplíc, Libereckého, Olomouckého a Královohradeckého kraja.- Rozsiahly výpadok nastal v dôsledku technickej poruchy, informoval premiér Petr Fiala po zasadnutí Ústredného krízového štábu. Vylúčil, že by príčinou blackoutu bol kybernetický útok. Dodávky elektriny v priebehu dňa obnovili do všetkých odberných miest. Hlavnú cenu 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary získal uznávaný slovenský režisér Miro Remo s československým dokumentárnym filmom „Raději zešílet v divočině“. Tvorca si krištáľový glóbus si prevzal z rúk slávneho švédskeho filmového a divadelného herca Stellana Skarsgarda. Festival si uctil pamiatku nedávno zosnulého herca Jiřího Bartošku, ktorý bol jeho prezidentom.- V rybníku v obci Ohrobec pri Prahe našli ráno telo Františka Klišíka (62), jedného z dvoch hlavných predstaviteľov československého dokumentárneho filmu „Radšej zošalieť v divočine“. Film večer predtým získal hlavnú cenu 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV).- Streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe v decembri 2023 nebola podľa Ústavného súdu (ÚS) teroristickým útokom. Súd zamietol sťažnosť otca jednej z obetí, ktorý nesúhlasil s tým, že polícia čin kvalifikovala ako vraždu. Český premiér Petr Fiala odmietol výzvu predsedu slovenskej vlády Roberta Fica na obnovenie spoločných rokovaní českého a slovenského kabinetu. Podľa neho súčasná spolupráca na úrovni ministrov postačuje. Fiala zároveň odmietol tvrdenie, že by zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska tým, že Fica vyzval na neblokovanie 18. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku.- V Národnom parku České Švajčiarsko sa po troch rokoch od najväčšieho lesného požiaru v histórii krajiny znovu otvorila Edmundova tiesňava (soutěska).- Česko sa k výzve Európskej komisie a 25 krajín na zastavenie vojny v Pásme Gazy nepridalo, lebo ho s takou ponukou nikto neoslovil. Uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Podotkol však, že ČR súhlasí s tým, že je nevyhnutné humanitárnu situáciu v Gaze riešiť.- Česká polícia ukončila vyšetrovanie týkajúce sa prípadu kontroverzných predvolebných plagátov hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD). Štátnemu zastupiteľstvu navrhla, aby hnutie aj s jeho lídrom Tomiom Okamurom obžaloval, lebo sa dopustili podnecovania nenávisti.- Česká vláda schválila návrh na uzavretie zmluvy medzi ČR a SR o policajnej spolupráci. Cieľom dokumentu je súčasnú spoluprácu zefektívniť a v niektorých oblastiach rozšíriť. Týka sa napríklad spoločných foriem nasadenia či zásahov polície na území toho druhého štátu.- Česko dlhodobo podporuje dvojštátne riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. V reakcii na rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát však zaznelo, že riešenie je možné dosiahnuť len priamym rokovaním a dohodou oboch strán. Vo veku 87 rokov zomrel obľúbený herec, zabávač a moderátor Jiří Krampol. Na sklonku života ho opakovane trápili zdravotné problémy. Výrazná osobnosť českého filmu a dabingu mala zdravotné problémy už dlhodobo.- Náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka a veliteľ Informačných a kybernetických síl AČR Radek Haratek popreli, že by armáda sledovala opozíciu či politické strany alebo občanov. Tvrdil to poslanec opozičného hnutia ANO Pavel Růžička a na sieti X sa to snažil doložiť internými dokumentmi z rezortu.- V Česku ročne pribudne približne 2500 prípadov rakoviny pankreasu a ochoreniu podľahne viac než 80 percent z nich. V európskych, ale aj svetových rebríčkoch sa ČR podľa chirurga Martina Oliveriusa z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe umiestňuje na popredných priečkach výskytu, ale aj úmrtia na túto chorobu. Upozorniť na toto ochorenie sa preto rozhodol český prezidentský pár, ktorý o téme na Pražskom hrade rokoval s poprednými českými odborníkmi.