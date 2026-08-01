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JÚL V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
2. júla - Česko odsúdilo nočný útok Ruska na Kyjev, pri ktorom zomrelo najmenej 21 ľudí. České ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedlo, že pre tých, ktorí podobné útoky plánujú, je v pekle pripravené to „najtemnejšie miesto“. Útok odsúdil aj prezident ČR Petr Pavel. Na sieti X podotkol, že namiesto toho, aby Rusko pristúpilo na opakované ponuky na rokovanie o mieri, zaútočilo na obytné domy a zdravotnícke zariadenia v Kyjeve.
3. júla - Česko podporuje návrh slovenského premiéra Roberta Fica, aby krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) obnovili koordinačné schôdzky pred summitmi EÚ. České ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so začiatkom slovenského predsedníctva V4 uviedlo, že víta návrat k aktívnemu fungovaniu tejto platformy.
8. júla - Tisíce slovenských študentov odchádzajúcich každoročne na vysoké školy do Česka, hľadajú bývanie. Najmä v Brne, Prahe, Olomouci a Ostrave, kde ich študuje najviac. Internáty sú pre študentov najlacnejšou možnosťou bývania, no nie vždy sú dostupné. V Prahe sa podľa dostupných cenníkov môžu ceny na internátoch pohybovať od 3400 do 8500 CZK mesačne (zhruba 140 až 350 eur), až po výrazne vyššie sumy pri samostatných alebo lepšie vybavených izbách.
11. júla - Absolútnym víťazom 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa stal mjanmarský film Spadnuté ovocie, na ktorého produkcii sa podieľali aj Francúzsko a Česko. Film zachytáva príbeh dvoch mjanmarských textilných robotníčok, ktoré nachádzajú únik z krutej reality vo vzájomnom intímnom vzťahu, ktorý je však v ich krajine spoločensky neprijateľný. Osobitnú cenu poroty získal dánsky film Neočakávaný hosť. Ide o príbeh o rodinnej oslave, na ktorú nečakane vtrhne obávaná babička s psychickými problémami. Cenu za réžiu si prevzal režisér tohto filmu Mads Mengel.
14. júla - Český poslanec Filip Turek vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. V prípade, že bude políciou uznaný za vinníka nehody, odstúpi z funkcie. Turek v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že Turek do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno.
18. júla - Čelná zrážka dvoch autobusov v okrese Znojmo na juhu Moravy si vyžiadala približne 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka. Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.
21. júla - Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov korún (približne 1,9 milióna eur). Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky (ČNB), poslal zamestnanec organizácie, ktorý ich nátlaku podľahol. Podľa českej polície ide o najväčšiu spôsobenú škodu s využitím tohto typu podvodu v histórii.
23. júla - Počas rutinného výcvikového letu došlo k nehode českého armádneho vrtuľníka. V záverečnej fáze pri pristávaní nastala mimoriadna udalosť, následkom ktorej sa stroj zrútil z asi 50-metrovej výšky na zem. Haváriu v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou neprežil jeden vojak. Armáda oznámila, že až do vyšetrenia nehody pozastavuje prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, teda nielen viacúčelového typu Venom, ktorý sa zrútil, ale aj bojového typu Viper.
29. júla - Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vyhlásil, že je terorista. Následne tvrdil, že to bol len pokus o vtip. Hoci cudzinecká polícia ani pyrotechnici uňho nič nebezpečné nenašli, letecká spoločnosť mu odletieť neumožnila a muž sa aj s rodinou musel vrátiť domov. Situácia sa stala na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe, odkiaľ muž plánoval odletieť na tureckého Istanbulu. Pri bezpečnostnej kontrole však pracovníci letiska zistili, že jeho powerbanka nespĺňa povolené limity pre leteckú prepravu. Keď ho na to upozornili, reagoval podľa polície podráždene a vyhlásil, že je terorista.
- Na tohtoročnom festivale Prague Pride budú v reakcii na nedávky útok v Berlíne posilnené bezpečnostné opatrenia. Týždňový festival Prague Pride sa začne 3. augusta. Prague Pride presunie hlavnú časť svojho programu z Letenskej pláne na ostrov Štvanice. Tomu sa prispôsobí aj sobotňajší dúhový pochod zo spodnej časti Václavského námestia cez historické centrum na ostrov Štvanice.
30. júla - V dôsledku súčasnej vlny horúčav dostali dvojčatá ľadových medveďov v pražskej zoologickej záhrade takmer tri tony ľadu. Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta.
2. júla - Česko odsúdilo nočný útok Ruska na Kyjev, pri ktorom zomrelo najmenej 21 ľudí. České ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedlo, že pre tých, ktorí podobné útoky plánujú, je v pekle pripravené to „najtemnejšie miesto“. Útok odsúdil aj prezident ČR Petr Pavel. Na sieti X podotkol, že namiesto toho, aby Rusko pristúpilo na opakované ponuky na rokovanie o mieri, zaútočilo na obytné domy a zdravotnícke zariadenia v Kyjeve.
3. júla - Česko podporuje návrh slovenského premiéra Roberta Fica, aby krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) obnovili koordinačné schôdzky pred summitmi EÚ. České ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so začiatkom slovenského predsedníctva V4 uviedlo, že víta návrat k aktívnemu fungovaniu tejto platformy.
8. júla - Tisíce slovenských študentov odchádzajúcich každoročne na vysoké školy do Česka, hľadajú bývanie. Najmä v Brne, Prahe, Olomouci a Ostrave, kde ich študuje najviac. Internáty sú pre študentov najlacnejšou možnosťou bývania, no nie vždy sú dostupné. V Prahe sa podľa dostupných cenníkov môžu ceny na internátoch pohybovať od 3400 do 8500 CZK mesačne (zhruba 140 až 350 eur), až po výrazne vyššie sumy pri samostatných alebo lepšie vybavených izbách.
11. júla - Absolútnym víťazom 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa stal mjanmarský film Spadnuté ovocie, na ktorého produkcii sa podieľali aj Francúzsko a Česko. Film zachytáva príbeh dvoch mjanmarských textilných robotníčok, ktoré nachádzajú únik z krutej reality vo vzájomnom intímnom vzťahu, ktorý je však v ich krajine spoločensky neprijateľný. Osobitnú cenu poroty získal dánsky film Neočakávaný hosť. Ide o príbeh o rodinnej oslave, na ktorú nečakane vtrhne obávaná babička s psychickými problémami. Cenu za réžiu si prevzal režisér tohto filmu Mads Mengel.
14. júla - Český poslanec Filip Turek vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. V prípade, že bude políciou uznaný za vinníka nehody, odstúpi z funkcie. Turek v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že Turek do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno.
18. júla - Čelná zrážka dvoch autobusov v okrese Znojmo na juhu Moravy si vyžiadala približne 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka. Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.
21. júla - Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov korún (približne 1,9 milióna eur). Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky (ČNB), poslal zamestnanec organizácie, ktorý ich nátlaku podľahol. Podľa českej polície ide o najväčšiu spôsobenú škodu s využitím tohto typu podvodu v histórii.
23. júla - Počas rutinného výcvikového letu došlo k nehode českého armádneho vrtuľníka. V záverečnej fáze pri pristávaní nastala mimoriadna udalosť, následkom ktorej sa stroj zrútil z asi 50-metrovej výšky na zem. Haváriu v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou neprežil jeden vojak. Armáda oznámila, že až do vyšetrenia nehody pozastavuje prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, teda nielen viacúčelového typu Venom, ktorý sa zrútil, ale aj bojového typu Viper.
29. júla - Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vyhlásil, že je terorista. Následne tvrdil, že to bol len pokus o vtip. Hoci cudzinecká polícia ani pyrotechnici uňho nič nebezpečné nenašli, letecká spoločnosť mu odletieť neumožnila a muž sa aj s rodinou musel vrátiť domov. Situácia sa stala na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe, odkiaľ muž plánoval odletieť na tureckého Istanbulu. Pri bezpečnostnej kontrole však pracovníci letiska zistili, že jeho powerbanka nespĺňa povolené limity pre leteckú prepravu. Keď ho na to upozornili, reagoval podľa polície podráždene a vyhlásil, že je terorista.
- Na tohtoročnom festivale Prague Pride budú v reakcii na nedávky útok v Berlíne posilnené bezpečnostné opatrenia. Týždňový festival Prague Pride sa začne 3. augusta. Prague Pride presunie hlavnú časť svojho programu z Letenskej pláne na ostrov Štvanice. Tomu sa prispôsobí aj sobotňajší dúhový pochod zo spodnej časti Václavského námestia cez historické centrum na ostrov Štvanice.
30. júla - V dôsledku súčasnej vlny horúčav dostali dvojčatá ľadových medveďov v pražskej zoologickej záhrade takmer tri tony ľadu. Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta.