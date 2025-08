JÚL V NEMECKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Bratislava/Berlín 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.5. júla - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt organizuje rozhovory s kolegami zo susedných krajín o sprísnení európskej migračnej politiky. Uskutočnia sa 18. júla na najvyššej hore Nemecka, oznámila v piatok hovorkyňa jeho rezortu. Plánované stretnutie na vrchu Zugspitze (2962 metrov nad morom) na hranici Bavorska a Rakúska má za cieľ „spoločne poskytnúť dôležitý impulz pre prísnejšiu európsku migračnú politiku“.- Nemecká Spolková prokuratúra obvinila šiestich podozrivých krajne ľavicových extrémistov z útokov v Maďarsku v roku 2023. Šesť nemeckých členov hnutia antifa sa vo februári 2023 zapojilo do narúšania zhromaždenia krajne pravicových skupín v maďarskom hlavnom meste, na ktorom si pripomínali udalosti z konca vojny v roku 1945 v Budapešti. Obžaloba vznesená na súde v Düsseldorfe zahŕňa členstvo v zločineckej organizácii, ťažkú ujmu na zdraví a pokus o vraždu.9. júla - Špeciálne jednotky nemeckej polície zasahovali v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Cieľom razií bolo zabrániť údajnému teroristickému útoku s islamistickým motívom. Pre podozrenie z terorizmu zadržali 27-ročného muža s občianstvom Bosny a Hercegoviny.10. júla - Nemecký kancelár Friedrich Merz vyčítal Slovensku, že blokuje nové sankcie EÚ proti Rusku. Zároveň vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zostal s Európou a pokračoval v podpore Ukrajiny. Na medzinárodnej konferencii v Ríme Merz zdôraznil, že podpora EÚ pre Kyjev je „neochvejná“.14. júla - Dovedna 69 návštevníkov masového berlínskeho pouličného festivalu techno hudby Rave the Planet skončilo v nemocnici. Prinajmenšom 13 z nich bolo bezprostredne v ohrození života a ďalších 27 utrpelo ťažké zranenia. Hlavnou príčinou hospitalizácií bola intoxikácia. Na mieste celkovo ošetrili 392 ľudí. Technopárty prilákala v sobotu do centra nemeckého hlavného mesta približne 200.000 ľudí.18. júla — Z Nemecka po takmer roku vypravili druhý deportačný let do Afganistanu od augusta 2021, keď sa v tejto krajine dostalo opäť k moci hnutie Taliban. Na palube lietadla, ktoré vzlietlo z Lipska, sa nachádzalo 81 ľudí. Podľa spolkového ministerstva vnútra boli deportovaní afganskí štátni príslušníci, všetko muži, ktorí mali záznam v registri trestov.- Kancelár Merz vyjadril pochybnosti o možnom vstupe Ukrajiny do Európskej únie do roku 2034. Jej pristúpenie podľa neho pravdepodobne nebude mať vplyv na strednodobé finančné plány bloku, ktoré sú stanovené práve do tohto roku. Cieľom však je čo najviac priblížiť Ukrajinu k EÚ a pripútať ju k tomuto spoločenstvu, dodal.20. júla - Odpojenie sa Európskej únie od ruského plynu od roku 2028 predstavuje objektívny problém pre Slovensko, pripustil nemecký kancelárh Merz s tým, že tieto otázky budú predmetom rokovaní na najbližšom summite EÚ. Na spoločnej tlačovej konferencii s rumunským prezidentom Nikušorom Danom vyjadril vďaku Slovensku za to, že umožnilo schválenie 18. balíka sankcií EÚ voči Rusku.22. júla — K vražde troch ľudí, ktorých telá sa našli v jednom z domov v bavorskom meste Zwiesel, sa priznal 37-ročný Slovák. Prípad sa vyšetruje ako trojnásobná vražda23. júla - Kancelár Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznili význam francúzsko-nemeckého partnerstva v súčasných „náročných časoch“ v svetovej politike. Obaja lídri sa stretli vo vile Borsig na brehu jazera Tegel na severozápadnom okraji Berlína. Merz zároveň poukázal na to, že viac než polovica členov jeho kabinetu už od nástupu vlády do úradu začiatkom mája absolvovala inauguračné návštevy Francúzska.27. júla – Friedrich Merz (CDU) znova telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. V rozhovore naliehal na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy.30. júla - Zoologická záhrada v juhonemeckom Norimbergu v utorok oznámila, že utratila 12 zdravých paviánov z dôvodu ich premnoženia a nedostatku miesta vo výbehu. Podnietila tým protest aktivistov za práva zvierat, ktorí do nej ešte počas dňa vtrhli. Výbeh v zoo bol navrhnutý pre 25 dospelých paviánov s mláďatami, no tiesnilo sa tam vyše 40. Zoo svoj zámer utratiť niektoré z opíc oznámila už vo februári 2024.31. júla - Izrael je podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula čoraz viac diplomaticky izolovaný pre humanitárnu krízu v Pásme Gazy a úsilie niektorých krajín uznať Palestínsky štát. Wadephul vo svojom vyhlásení pred odletom do Jerulazema uviedol, že konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov, ktorá sa konala tento týždeň v New Yorku, ukázala, že „Izrael sa ocitá čoraz viac v menšine“.- Po stretnutí s izraelskými predstaviteľmi Wadepuhl uviedol, že humanitárna situácia v Pásme Gazy je „nepredstaviteľná“. Šéf nemeckej diplomacie zároveň varoval izraelské vedenie pred medzinárodnou izoláciou v prípade, že sa humanitárna situácia v Pásme Gazy okamžite nezlepší.- Viac ako 200 nemeckých hercov, hudobníkov a mediálnych osobností v otvorenom liste vyzvali kancelára Merza, aby zastavil vývoz zbraní do Izraela a zaviedol voči nemu sankcie za jeho vojenské akcie v Pásme Gazy. List zdôrazňuje utrpenie detí na palestínskom území, kde Izrael obmedzuje prísun humanitárnej pomoci, čím sa prehlbuje kríza a šíri sa hladomor.