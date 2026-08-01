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JÚL V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. júla – Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Žalobu proti Serhijovi K. vzniesli v Hamburgu. Bývalý vojak sa podľa ich informácií sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch. Obžalovaný konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov.
2. júla - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice v nemeckom meste Ludwigslust neďaleko Schwerinu. Obeťami sú podľa tamojších úradov pacienti nemocnice, ktorú v dôsledku požiaru museli evakuovať. Stav 30 zranených podľa polície nebol život ohrozujúci.
5. júla - Nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že spolkový kabinet v Berlíne zvažuje zatajenie citlivých informácií pred ministrami krajinských vlád v prípade, ak by ich zostavila strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne pravicovú. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že AfD by mohla v septembrových krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku získať absolútnu väčšinu, čo znamená, že by prvýkrát vytvorila regionálnu vládu. V nemeckom spolkovom systéme majú krajinské vlády široké právomoci v mnohých oblastiach vrátane riadenia polície a spravodajských služieb.
8. júla – Krajinský súd v Berlíne odsúdil 41-ročného paliatívneho lekára na doživotie za usmrtenie 15 pacientov a uložil mu doživotný zákaz vykonávania lekárskej praxe. Týmto verdiktom sa tak plne stotožnil s návrhom prokuratúry. Lekár podľa súdu od septembra 2021 do júla 2024 podal 12 ženám a trom mužom smrtiacu zmes rôznych liekov. Najmladšou obeťou bola 25-ročná žena, najstaršou 94-ročný muž. Obete boli nevyliečiteľne choré, ale nehrozila im bezprostredná smrť.
9. júla - Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v Nemecku na následky extrémne vysokých teplôt približne 5100 ľudí. Vyplýva to z odhadov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktoré zverejnil vo svojej najnovšej týždennej správe. Krajina zažila na konci júna niekoľko dní rekordných horúčav, pričom teploty vo viacerých regiónoch prekročili 40 stupňov Celzia.
10. júla - Nemecko je rozdelené v otázke, či by obchody mali mať povolené otvárať v nedeľu častejšie. V novom reprezentatívnom prieskume spoločnosti YouGov 43 % respondentov uviedlo, že uvoľnenie pravidiel by podporili „určite“ alebo „skôr“, zatiaľ čo 50 % túto možnosť odmietlo a 6 % sa nevyjadrilo. Odborový zväz Verdi uvoľnenie pravidiel odmieta s tým, že nedeľa je pre zamestnancov jediným spoľahlivo plánovateľným voľným dňom, keď im v tejto namáhavej práci zostáva čas na fyzické a duševné zotavenie. Predĺžené otváracie hodiny zanechávajú čoraz menej priestoru pre rodinu, priateľov a dobrovoľnícku činnosť a neprinášajú ani vyšší obrat, ani oživenie centier miest.
- Nemecký parlament zaviedol prísnejšie pravidlá pre spoločnosti prenajímajúce elektrokolobežky, ktorých cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia. Nový zákon, ktorý zavádza prísnejšiu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, vyžaduje od spoločnosti vlastniacej elektrokolobežky uhradenie nákladov za nehodu v prípade, že priamo zodpovednú osobu nemožno brať na zodpovednosť.
12. júla - Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi. Blume však uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50.000 ľudí.
16. júla — Nemecký extrémista Sven Liebich, ktorý si nechal úradne zmeniť pohlavie a teraz vystupuje ako Marla Svenja Liebichová, si svoj trest odňatia slobody odsedí v mužskej väznici. Oznámilo to saské ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého o presune tejto osoby do zariadenia v meste Zeithain rozhodlo vedenie ženskej väznice v Chemnitzi.
18. júla - Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné.
24. júla - Deň po smrteľnom útoku nožom na zamestnanca banky v Regensburgu bol 20-ročný útočník vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia z vraždy a pokusu o lúpež. Muž prišiel popoludní do pobočky banky na ulici Stromerstrasse, v priestore pre zákazníkov ukázal pracovníkovi lístok, na ktorom sa písalo čosi o „prepadnutí a bankovej lúpeži“, a takmer okamžite naňho zaútočil kuchynským nožom.
26. júla - Hlavného podozrivého v prípade útoku automobilom na berlínsky pochod Pride zastrelili pri policajnej operácii. Policajti vypátrali podozrivého, predtým identifikovaného ako 21-ročný Abdul Ballout, v záhradkárskom areáli v mestskej časti Spandau. Pred činom nahral vo svojom mobile odkaz, v ktorom odprisahal vernosť teroristickej skupine Islamský štát (IS). Berlínsky Pride predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pri tom jedna 65-ročná ženu z Poľska a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia.
30. júla (TASR) - V Nemecku tento rok podľa odhadov zaznamenali 9800 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktorý k záveru júnu evidoval cca polovicu z tohto počtu. Takmer 10-tisícový počet je pritom vyššie číslo než bilancia za ktorýkoľvek celý rok od roku 2016.
1. júla – Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Žalobu proti Serhijovi K. vzniesli v Hamburgu. Bývalý vojak sa podľa ich informácií sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch. Obžalovaný konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov.
2. júla - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice v nemeckom meste Ludwigslust neďaleko Schwerinu. Obeťami sú podľa tamojších úradov pacienti nemocnice, ktorú v dôsledku požiaru museli evakuovať. Stav 30 zranených podľa polície nebol život ohrozujúci.
5. júla - Nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že spolkový kabinet v Berlíne zvažuje zatajenie citlivých informácií pred ministrami krajinských vlád v prípade, ak by ich zostavila strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne pravicovú. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že AfD by mohla v septembrových krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku získať absolútnu väčšinu, čo znamená, že by prvýkrát vytvorila regionálnu vládu. V nemeckom spolkovom systéme majú krajinské vlády široké právomoci v mnohých oblastiach vrátane riadenia polície a spravodajských služieb.
8. júla – Krajinský súd v Berlíne odsúdil 41-ročného paliatívneho lekára na doživotie za usmrtenie 15 pacientov a uložil mu doživotný zákaz vykonávania lekárskej praxe. Týmto verdiktom sa tak plne stotožnil s návrhom prokuratúry. Lekár podľa súdu od septembra 2021 do júla 2024 podal 12 ženám a trom mužom smrtiacu zmes rôznych liekov. Najmladšou obeťou bola 25-ročná žena, najstaršou 94-ročný muž. Obete boli nevyliečiteľne choré, ale nehrozila im bezprostredná smrť.
9. júla - Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v Nemecku na následky extrémne vysokých teplôt približne 5100 ľudí. Vyplýva to z odhadov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktoré zverejnil vo svojej najnovšej týždennej správe. Krajina zažila na konci júna niekoľko dní rekordných horúčav, pričom teploty vo viacerých regiónoch prekročili 40 stupňov Celzia.
10. júla - Nemecko je rozdelené v otázke, či by obchody mali mať povolené otvárať v nedeľu častejšie. V novom reprezentatívnom prieskume spoločnosti YouGov 43 % respondentov uviedlo, že uvoľnenie pravidiel by podporili „určite“ alebo „skôr“, zatiaľ čo 50 % túto možnosť odmietlo a 6 % sa nevyjadrilo. Odborový zväz Verdi uvoľnenie pravidiel odmieta s tým, že nedeľa je pre zamestnancov jediným spoľahlivo plánovateľným voľným dňom, keď im v tejto namáhavej práci zostáva čas na fyzické a duševné zotavenie. Predĺžené otváracie hodiny zanechávajú čoraz menej priestoru pre rodinu, priateľov a dobrovoľnícku činnosť a neprinášajú ani vyšší obrat, ani oživenie centier miest.
- Nemecký parlament zaviedol prísnejšie pravidlá pre spoločnosti prenajímajúce elektrokolobežky, ktorých cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia. Nový zákon, ktorý zavádza prísnejšiu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, vyžaduje od spoločnosti vlastniacej elektrokolobežky uhradenie nákladov za nehodu v prípade, že priamo zodpovednú osobu nemožno brať na zodpovednosť.
12. júla - Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi. Blume však uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50.000 ľudí.
16. júla — Nemecký extrémista Sven Liebich, ktorý si nechal úradne zmeniť pohlavie a teraz vystupuje ako Marla Svenja Liebichová, si svoj trest odňatia slobody odsedí v mužskej väznici. Oznámilo to saské ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého o presune tejto osoby do zariadenia v meste Zeithain rozhodlo vedenie ženskej väznice v Chemnitzi.
18. júla - Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné.
24. júla - Deň po smrteľnom útoku nožom na zamestnanca banky v Regensburgu bol 20-ročný útočník vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia z vraždy a pokusu o lúpež. Muž prišiel popoludní do pobočky banky na ulici Stromerstrasse, v priestore pre zákazníkov ukázal pracovníkovi lístok, na ktorom sa písalo čosi o „prepadnutí a bankovej lúpeži“, a takmer okamžite naňho zaútočil kuchynským nožom.
26. júla - Hlavného podozrivého v prípade útoku automobilom na berlínsky pochod Pride zastrelili pri policajnej operácii. Policajti vypátrali podozrivého, predtým identifikovaného ako 21-ročný Abdul Ballout, v záhradkárskom areáli v mestskej časti Spandau. Pred činom nahral vo svojom mobile odkaz, v ktorom odprisahal vernosť teroristickej skupine Islamský štát (IS). Berlínsky Pride predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pri tom jedna 65-ročná ženu z Poľska a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia.
30. júla (TASR) - V Nemecku tento rok podľa odhadov zaznamenali 9800 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktorý k záveru júnu evidoval cca polovicu z tohto počtu. Takmer 10-tisícový počet je pritom vyššie číslo než bilancia za ktorýkoľvek celý rok od roku 2016.