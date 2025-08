JÚL V POĽSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava/Varšava 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.1. júl - Komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti poľského Najvyššieho súdu rozhodla, že prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil Karol Nawrocki, sú právoplatné. Súdu bolo doručených celkovo viac ako 54.000 protestov proti volebnému procesu, z čoho 21 bolo uznaných za opodstatnených.2. júla - Viac ako 850 migrantov, ktorí tento rok nelegálne prekročili hranicu Nemecka z Poľska , prišlo na územie Európskej únie z Bieloruska, uviedlo poľské ministerstvo vnútra. Podľa rezortu sa síce tlak na poľsko-bieloruskej hranici znížil, prudko však vzrástol na hranici Bieloruska s Litvou a Lotyšskom, čo podnietilo nárast nelegálnych vstupov do Poľska. Varšava obviňuje Minsk, že chce nezákonnou migráciou „destabilizovať“ krajiny EÚ.7. júla (TASR) - Poľsko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou. Opatrenie má trvať 30 dní. Podľa poľskej vlády je jeho cieľom znížiť počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do krajiny a zároveň posilniť bezpečnosť štátu.11. júla - Poľská prokuratúra začala preverovať vyjadrenia poľského europoslanca Grzegorza Brauna , ktorý počas rozhovoru pre rádio Wnet spochybnil zločiny nacistov v koncentračnom tábore Auschwitz. Je podozrivý z porušenia článku 55 zákona o Inštitúte pamäti národa, ktorý zakazuje verejné popieranie nacistických zločinov. Europoslanec a predseda krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej v rozhlasovej diskusii označil existenciu plynových komôr v Auschwitzi za „fake“ a kritizoval múzeum v bývalom vyhladzovacom tábore za šírenie údajne nevedeckého výkladu dejín.14. júla - Počas prvého týždňa dočasne obnovených hraničných kontrol medzi Poľskom a Litvou skontrolovala poľská pohraničná stráž viac než 40.000 osôb a takmer 20.000 vozidiel. Zadržala celkovo 42 osôb, z toho osem prevádzačov.15. júla - Viac než polovica Poliakov nepovažuje Donalda Tuska za úspešného predsedu vlády. Podľa výsledkov prieskumu 54 percent respondentov uviedlo, že Tusk nie je úspešný premiér, pričom takmer 41 percent z celkového počtu opýtaných si zvolilo odpoveď 'rozhodne nie'. Naopak, 37 percent opýtaných považuje jeho pôsobenie vo funkcii za úspešné.16. júla - Výstavu s názvom Slovenské stopy v Poľsku, ktorú pripravila slovenská ambasáda vo Varšave, otvoril Slovenský inštitút v poľskom hlavnom meste. Výstava predstavuje tridsať zaujímavostí z histórie slovensko-poľských vzťahov. Podujatie vzniklo na základe rovnomennej publikácie vydanej pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.- Poľsko definitívne odvolalo svojho veľvyslanca z Maďarska. Štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie Levente Magyar vyhlásil, že sa aj oficiálne devalvovala úroveň bilaterálnych diplomatických vzťahov.17. júla - Ukončenie pôsobenia poľského veľvyslanca Sebastiana Kecieka v Budapešti neznamená trvalé zníženie úrovne diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Pre agentúru PAP to uviedol to hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Pawel Wroňski, ktorý zdôraznil, že ide o štandardnú personálnu výmenu.- Okresný súd v poľskej Pščine uznal troch lekárov za vinných v prípade úmrtia tehotnej ženy, ku ktorému došlo v roku 2021 v miestnej nemocnici v dôsledku septického šoku. Dvaja z obžalovaných boli odsúdení na nepodmienečné tresty odňatia slobody a zákaz výkonu povolania na šesť rokov, tretí dostal podmienečný trest a štvorročný zákaz činnosti.19. júla - Tisíce ľudí v Poľsku protestovali proti prijímaniu prisťahovalcov a imigračnej politike súčasnej vlády. Zhromaždenia zorganizovala krajne pravicová opozičná strana Konfederácia. Na niekoľkých miestach sa konali aj protidemonštrácie ľavicových skupín.23. júla - Poľský premiér Donald Tusk predstavil nové zloženie svojej vlády. Rekonštrukciu ohlásil po prezidentských voľbách, v ktorých prehral kandidát vládnej koalície. Nové zloženie Rady ministrov obsahuje viaceré personálne zmeny. Vláda bude po novom mať namiesto 26 len 21 ministerstiev a premiér ohlásil aj zníženie počtu štátnych tajomníkov. Zmena sa dotkla napríklad ministerstva spravodlivosti, ďalšia dôležitá zmena je vytvorenie nového ministerstva energetiky.26. júla - Predseda Sejmu Szymon Holownia vyhlásil, že po prezidentských voľbách čelil návrhom, ktoré považuje za pokus o štátny prevrat. V vysielaní televíznej stanice Polsat News uviedol, že bol dopytovaný, či je pripravený vykonať štátny prevrat. Podľa Holowniu mu bolo viackrát naznačované, aby oddialil inauguráciu novozvoleného prezidenta Karola Nawrockého, ktorého podporuje súčasná opozícia.28. júla - Prezident Poľska Andrzej Duda udelil štátne vyznamenanie trom Slovákom. Ján Figeľ, Ján Hudacký a Pavol Mačala boli ocenení Rytierskym krížom rádu zásluh Poľskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce a za aktivity podporujúce hnutia za nezávislosť v strednej Európe.31. júla - Poľský pracovný trh sa v posledných rokoch mení z montážnej základne na sofistikované centrum rozhodovacích procesov a digitálnej ekonomiky. Krajine sa podarilo systematicky vytvoriť podmienky pre udržanie vysokokvalifikovaných pracovných miest a pritiahnuť kapitál v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. V rozhovore s varšavským spravodajcom TASR to povedal Zdeno Fedeš, zakladateľ agentúry Ahoy Career, ktorá zamestnáva talenty zo Slovenska a Česka v Poľsku.