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JÚL V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. júla - Poľské ministerstvo infraštruktúry predstavilo návrh vízie železničnej dopravy, na základe ktorej má byť od roku 2030 v krajine postupne zavedený pravidelný takt vlakov, jednoduchšie prestupy či dlhodobá stabilita železničných spojení. Koncepcia Horizontálneho grafikonu dopravy (HRJ) počíta aj s viacerými medzinárodnými linkami smerujúcimi na Slovensko. V schéme sú trasy Krakov - Košice a linky smerujúcej cez Žilinu a Bratislavu do Viedne.
3. júla - Poľský Sejm schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Za prijatie novely spolu s pozmeňujúcimi návrhmi hlasovalo 420 poslancov, šiesti boli proti a štyria sa zdržali hlasovania.
6. júla - Poľsko od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) očakáva zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii.
9. júla - V kauze, ktorej vyšetrovanie sa začalo na Slovensku a týkalo sa okrem iného distribúcie falošných eurobankoviek a obchodovania s kradnutými autami, odsúdil poľský súd zápasníka MMA Mameda Chalidova na jeden a pol roka väzenia. Uložil mu aj pokutu 280.000 zlotých (cca 65.000 eur). Zápasník sa narodil v Rusku a v roku 2010 získal poľské občianstvo.
- Útoky medveďov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku prispeli v Poľsku k výraznejšej debate o regulácii populácie veľkých šeliem a možnostiach ich odstrelu. Vyplýva to z analýzy poľského štátneho Výskumného a akademického počítačového centra. Analýza upozornila, že v poľskom informačnom priestore sa v rokoch 2024 až 2026 šírilo vykresľovanie medveďa hnedého a vlka dravého ako bezprostrednej hrozby pre človeka. Podľa centra mohli byť súčasťou snáh poľovníkov získať podporu verejnosti pre znižovanie populácie chránených druhov, ako aj politikov o budovanie vlastnej popularity.
11. júla - Poľsko uviedlo do prevádzky svoj prvý veterný park pri Baltskom mori. Pobrežná veterná farma sa stane kľúčovým prvkom energetickej bezpečnosti a suverenity krajiny, uviedol premiér Donald Tusk po tom, ako elektrina z tohto projektu dorazila do novovybudovanej rozvodne v meste Choczewo severne od Gdanska. Po dokončení by mal tento pobrežný veterný park dosahovať výkon 1,2 gigawattu a zásobovať 1,5 milióna domácností.
13. júla - Varšavský obvodný súd odmietol vydať európsky zatykač na bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. V zverejnenom komuniké súd neuviedol dôvody svojho rozhodnutia. Ziobra prokuratúra podozrieva okrem iného zo zneužitia právomocí, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a nezákonného nakladania s prostriedkami Fondu spravodlivosti.
15. júla - Poľské ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť maximálnu hodinovú odmenu pre lekárov pracujúcich na kontrakt. Návrh podporujú viac ako tri štvrtiny Poliakov, vyplýva z prieskumu. Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila 240 zlotých za hodinu (približne 55 eur). Opatrenie je súčasťou pripravovaných zmien vo financovaní zdravotníctva.
17. júla - Poľský prezident Karol Nawrocki vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Tá by upravovala majetkové vzťahy, vyživovaciu povinnosť, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám partnera či otázky súvisiace s pohrebom.
20. júla - Spoločnosť Digital Network uviedla začiatkom júla v centre poľského hlavného mesta do prevádzky trojstrannú LED obrazovku Warsaw STAGE, s plochou 800 štvorcových metrov je to najväčšia reklamná obrazovka v Európe. Inštalácia pri varšavskom nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a na hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu obrazovku svojho druhu v Európe.
24. júla - Až 40 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nevystúpilo do polnoci z vnútrostraníckych združení, čím nesplnili podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozwoj Plus expremiéra Mateusza Morawieckého.
28. júla - Poľský Ústavný súd rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na prepisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva.
29. júla - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil vznik nového parlamentného klubu Rozwoj Plus. Rozhodnutie prichádza uprostred sporu s vedením opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) o členstvo predstaviteľov združenia v strane. Morawiecki uviedol, že klub vytvorilo 40 poslancov a jeden senátor.
31. júla - Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiňski uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie.
- Kierwiňski zároveň obhajoval postup úradov počas narušenia poľského vzdušného priestoru ruskou strelou deň predtým. Uviedol, že vzhľadom na približne 13-minútové trvanie incidentu predstavovali poplachové sirény najrýchlejší spôsob varovania obyvateľov.
- Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca Georgija Michna v súvislosti s dopadom rakety na územie Poľska. Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu Ch-101; jej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny.
2. júla - Poľské ministerstvo infraštruktúry predstavilo návrh vízie železničnej dopravy, na základe ktorej má byť od roku 2030 v krajine postupne zavedený pravidelný takt vlakov, jednoduchšie prestupy či dlhodobá stabilita železničných spojení. Koncepcia Horizontálneho grafikonu dopravy (HRJ) počíta aj s viacerými medzinárodnými linkami smerujúcimi na Slovensko. V schéme sú trasy Krakov - Košice a linky smerujúcej cez Žilinu a Bratislavu do Viedne.
3. júla - Poľský Sejm schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Za prijatie novely spolu s pozmeňujúcimi návrhmi hlasovalo 420 poslancov, šiesti boli proti a štyria sa zdržali hlasovania.
6. júla - Poľsko od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) očakáva zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii.
9. júla - V kauze, ktorej vyšetrovanie sa začalo na Slovensku a týkalo sa okrem iného distribúcie falošných eurobankoviek a obchodovania s kradnutými autami, odsúdil poľský súd zápasníka MMA Mameda Chalidova na jeden a pol roka väzenia. Uložil mu aj pokutu 280.000 zlotých (cca 65.000 eur). Zápasník sa narodil v Rusku a v roku 2010 získal poľské občianstvo.
- Útoky medveďov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku prispeli v Poľsku k výraznejšej debate o regulácii populácie veľkých šeliem a možnostiach ich odstrelu. Vyplýva to z analýzy poľského štátneho Výskumného a akademického počítačového centra. Analýza upozornila, že v poľskom informačnom priestore sa v rokoch 2024 až 2026 šírilo vykresľovanie medveďa hnedého a vlka dravého ako bezprostrednej hrozby pre človeka. Podľa centra mohli byť súčasťou snáh poľovníkov získať podporu verejnosti pre znižovanie populácie chránených druhov, ako aj politikov o budovanie vlastnej popularity.
11. júla - Poľsko uviedlo do prevádzky svoj prvý veterný park pri Baltskom mori. Pobrežná veterná farma sa stane kľúčovým prvkom energetickej bezpečnosti a suverenity krajiny, uviedol premiér Donald Tusk po tom, ako elektrina z tohto projektu dorazila do novovybudovanej rozvodne v meste Choczewo severne od Gdanska. Po dokončení by mal tento pobrežný veterný park dosahovať výkon 1,2 gigawattu a zásobovať 1,5 milióna domácností.
13. júla - Varšavský obvodný súd odmietol vydať európsky zatykač na bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. V zverejnenom komuniké súd neuviedol dôvody svojho rozhodnutia. Ziobra prokuratúra podozrieva okrem iného zo zneužitia právomocí, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a nezákonného nakladania s prostriedkami Fondu spravodlivosti.
15. júla - Poľské ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť maximálnu hodinovú odmenu pre lekárov pracujúcich na kontrakt. Návrh podporujú viac ako tri štvrtiny Poliakov, vyplýva z prieskumu. Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila 240 zlotých za hodinu (približne 55 eur). Opatrenie je súčasťou pripravovaných zmien vo financovaní zdravotníctva.
17. júla - Poľský prezident Karol Nawrocki vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Tá by upravovala majetkové vzťahy, vyživovaciu povinnosť, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám partnera či otázky súvisiace s pohrebom.
20. júla - Spoločnosť Digital Network uviedla začiatkom júla v centre poľského hlavného mesta do prevádzky trojstrannú LED obrazovku Warsaw STAGE, s plochou 800 štvorcových metrov je to najväčšia reklamná obrazovka v Európe. Inštalácia pri varšavskom nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a na hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu obrazovku svojho druhu v Európe.
24. júla - Až 40 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nevystúpilo do polnoci z vnútrostraníckych združení, čím nesplnili podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozwoj Plus expremiéra Mateusza Morawieckého.
28. júla - Poľský Ústavný súd rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na prepisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva.
29. júla - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil vznik nového parlamentného klubu Rozwoj Plus. Rozhodnutie prichádza uprostred sporu s vedením opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) o členstvo predstaviteľov združenia v strane. Morawiecki uviedol, že klub vytvorilo 40 poslancov a jeden senátor.
31. júla - Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiňski uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie.
- Kierwiňski zároveň obhajoval postup úradov počas narušenia poľského vzdušného priestoru ruskou strelou deň predtým. Uviedol, že vzhľadom na približne 13-minútové trvanie incidentu predstavovali poplachové sirény najrýchlejší spôsob varovania obyvateľov.
- Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca Georgija Michna v súvislosti s dopadom rakety na územie Poľska. Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu Ch-101; jej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny.