JÚL V RAKÚSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Bratislava/Viedeň 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy. Rakúsko podporí prechod na elektromobilitu v tomto a budúcom roku celkovou sumou približne 480 miliónov eur. Peniaze sa okrem iného použijú na rozšírenie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, dotácie na nákup súkromných elektromobilov sa však neobnovia.- Najmenej 170 zásahov hasičov si vyžiadali búrky v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Najväčší počet zásahov, dovedna 145, sa týkal odstraňovania škôd po búrkach. Nepriaznivým počasím boli najviac postihnuté okresy Baden, Mistelbach, Gänserndorf, Korneuburg a Mödling. Dobrovoľníci i hasiči však zasahovali aj v okresoch St. Pölten a Wiener Neustadt. Silne postihnuté bolo aj okresné mesto Baden, kde víchrica vyvracala stromy, v dôsledku čoho uzatvorili tamojší kúpeľný park Kurpark.— Poslanci dolnej komory rakúskeho parlamentu schválil pomerom hlasov 105 ku 71 návrh vlády na sledovanie nešifrovaných aj šifrovaných správ v četovacích aplikáciách ako Messenger, WhatsApp alebo Signal. Sledovanie bude možné len v značnej obmedzenej škále prípadov, kde je podozrenie na teroristické alebo protiústavné aktivity, prípadne špionáž. Počas rozsiahlych kontrol zameraných na kuriérske služby, doručujúce potraviny, zistila finančná polícia v Rakúsku viac ako 50 podozrení z porušovania pracovnoprávnych predpisov. Policajti skontrolovali 67 spoločností alebo obchodných priestorov a 75 zamestnancov dodávajúcich potraviny v celom Rakúsku.- Šesťdesiatdeväťročný cyklista zo Slovenska utrpel zranenia pri dopravnej nehode v Rakúsku neďaleko hraníc so Slovenskom. Vrtuľníkom ho previezli do nemocnice na bratislavských Boroch, pričom podľa rakúskej záchrannej služby išlo o prvé praktické využitie dohody Rakúska so Slovenskom či Maďarskom, keď si záchranné zložky môžu takto pomáhať prekročením štátnych hraníc. Podľa rakúskej záchrannej služby je tento prvý príklad dohodnutej cezhraničnej spolupráce „míľnikom“. Dohodu schválil rakúsky parlament len týždeň predtým.- Rakúsko plánuje investovať rekordnú sumu do renovácie horských chát a údržby alpských turistických chodníkov. Vláda vo Viedni zdvojnásobila dotácie pre alpské združenia na celkovo približne 15 miliónov eur na roky 2026 a 2027. Horské chaty zápasia s rastúcimi nákladmi, zatiaľ čo extrémne poveternostné udalosti, ako sú silné dažde, čoraz častejšie spôsobujú vážne škody na turistických chodníkoch. Výrazný pokles žiadostí o azyl v Rakúsku by mal byť pre Európsku úniu príkladom pri sprísňovaní migračnej politiky, vyhlásil v pondelok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Za prvých šesť mesiacov tohto roka bolo podaných približne 8600 žiadostí o azyl, čo predstavuje 37-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024. V EÚ dosahuje priemerný pokles úroveň 23 percent.- Rakúsky ústavný súd preskúma referendum o veternej energii v spolkovej krajine Korutánsko z dôvodu možnej zavádzajúcej otázky. V januári sa tesná väčšina voličov vyslovila za zákaz nových veterných turbín. Referendum o rozvoji veternej energie na horách a v horských pastvinách bolo od začiatku kontroverzné a namietalo ho 163 osôb. Nemenovaného rakúskeho veľvyslanca niektorej z krajín EÚ odvolali z funkcie. Dôvodom mal byť podľa medializovaných správ blog zo sexuálne explicitným a mizogýnnym obsahom, ktorý veľvyslanec písal pod ženským pseudonymom. Rakúsky investigatívny portál Fass ohne Boden pred časom informoval, že veľvyslanec si viedol pod ženským pseudonymom sadomasochistický blog. Jeho obsah toto médium opísalo ako veľmi mizogýnny, dehumanizujúci i oslavujúci násilie.- Americké clá na tovar z Európskej únie (EÚ) budú mať na rakúsku ekonomiku mierne negatívny vplyv, oznámila rakúska centrálna banka. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v dôsledku zvýšenia ciel v tomto roku môže klesnúť o 0,2 %, predpokladá sa v novej štúdii. Nové colné pravidlá USA v Rakúsku ohrozujú najmä farmaceutický priemysel, výrobu automobilov a ich komponentov, ako aj výrobu a spracovanie kovov.