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JÚL V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
1. júla - Vlna extrémnych horúčav v Rakúsku bola historicky najdlhšia za mesiac jún a teploty boli v priemere o 1,4 stupňa Celzia vyššie oproti doterajším maximám. Teploty v nadmorskej výške do 800 metrov boli najmenej 30 stupňov Celzia počas desiatich až 14 dní. Ročné teplotné rekordy zaznamenali na 66 meteorologických staniciach. Podľa klimatológa bola teplota vzduchu vo vysokohorských oblastiach v druhej polovici júna približne o päť stupňov vyššia ako priemer za obdobie rokov 1991 až 2020.
5. júla - Deväťdesiattriročný obyvateľ rodinného domu vo viedenskej mestskej časti Floridsdorf je podozrivý z toho, že úmyselne spôsobil výbuch plynu, ktorým zničil svoj príbytok. Explózia zapríčinila rozsiahle škody aj na okolitých domoch pričom zranenia utrpelo deväť ľudí, z ktorých traja vrátane podozrivého boli hospitalizovaní.
13. júla - Rakúske špeciálne jednotky zadržali údajného pašeráka zbraní z Ruska, ktorého pristihli pri pokuse o predaj zbraní vo Viedni. Tridsaťpäťročný podozrivý muž je obvinený z pašovania súčiastok zbraní, z ktorých si jeho zákazníci sami zostavili funkčné strelné zbrane. V niektorých prípadoch zasielal tovar do zahraničia poštou. Rakúske úrady muža zadržali 7. júla počas predaja hlavní a rukovätí zbraní značiek Glock, SCT a Lone Wolf v hodnote 4500 eur,
15. júla - Rakúsky cestovný ruch má za sebou dobrý začiatok letnej sezóny. Už v máji hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia v krajine vykázali o 12 % viac prenocovaní ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Tržby však stále zaostávajú a priemernú dennú úroveň z predchádzajúcich rokov sa nepodarí dosiahnuť. Jún bol veľmi nerovnomerný - v mestách bola situácia s rezerváciami relatívne dobrá, v rekreačných strediskách však menej uspokojivá.
16. júla - V bytovom komplexe na ulici Van-der-Nüll-Gasse vo viedenskej štvrti Favoriten sa yhrážal muž žene telefonujúcej z mobilu, pričom mal podľa očitých svedkov údajne v rukách aj sekeru. Krátko nato polícia Slováka, ktorý sa navyše zdržiaval v Rakúsku ilegálne, vypátrala a zadržala.
20. júla - Rakúska verejná správa má k dispozícii vlastnú aplikáciu umelej inteligencie (AI) s názvom GovGPT. Vláda očakáva, že táto technológia do konca roka podporí približne 250.000 verejných zamestnancov pri plnení ich povinností. Nástroj GovGPT bude umiestnený na serveroch výpočtového centra spolkovej vlády.
22. júla - Špeciálna jednotka rakúskej polície Cobra zasahovala proti mužovi zo Slovenska, ktorý na oslave svojich narodenín v Spittal an der Drau v spolkovej krajine Korutánsko začal strieľať z plynovej pištole. Tridsaťročný občan SR sa dostal do konfliktu s dvoma hosťami a následne sa vyhrážal zbraňou, uviedla rakúska polícia. Pri incidente sa nikto nezranil.
24. júla - Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zasiahlo Semmeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euro-mediteránneho seizmologického centra (EMSC) ho pocítili aj obyvatelia časti západného Slovenska. Zemetrasenie nastalo o 01.59 h a bolo podľa agentúry APA pomerne plytké, s ohniskom v hĺbke iba päť kilometrov. Do piatkového poludnia prijala rakúska seizmologická služba viac ako 750 hlásení od obyvateľov. Viac než 30 z nich sa týkalo drobných škôd, najmä prasklín v stenách alebo omietkach.
27. júla - Rakúska vláda oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších šiestich na deväť mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia zložená z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a strany NEOS teraz plánuje rokovať s opozičnými Zelenými a Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027.
31. júla — V rakúskej spolkovej krajine Tirolsko zadržali 14-ročného chlapca pre podozrenie z pokusu o účasť na teroristických trestných činoch. Oznámila to tamojšia prokuratúra, ktorá zároveň vylúčila islamistický motív podozrivého. Tínedžer si vymieňal informácie o útokoch s inou osobou v četovacích skupinách. Vyšetrovatelia vyhodnotili obsah četov ako natoľko konkrétny, že existovalo riziko uskutočnenia násilných činov.
1. júla - Vlna extrémnych horúčav v Rakúsku bola historicky najdlhšia za mesiac jún a teploty boli v priemere o 1,4 stupňa Celzia vyššie oproti doterajším maximám. Teploty v nadmorskej výške do 800 metrov boli najmenej 30 stupňov Celzia počas desiatich až 14 dní. Ročné teplotné rekordy zaznamenali na 66 meteorologických staniciach. Podľa klimatológa bola teplota vzduchu vo vysokohorských oblastiach v druhej polovici júna približne o päť stupňov vyššia ako priemer za obdobie rokov 1991 až 2020.
5. júla - Deväťdesiattriročný obyvateľ rodinného domu vo viedenskej mestskej časti Floridsdorf je podozrivý z toho, že úmyselne spôsobil výbuch plynu, ktorým zničil svoj príbytok. Explózia zapríčinila rozsiahle škody aj na okolitých domoch pričom zranenia utrpelo deväť ľudí, z ktorých traja vrátane podozrivého boli hospitalizovaní.
13. júla - Rakúske špeciálne jednotky zadržali údajného pašeráka zbraní z Ruska, ktorého pristihli pri pokuse o predaj zbraní vo Viedni. Tridsaťpäťročný podozrivý muž je obvinený z pašovania súčiastok zbraní, z ktorých si jeho zákazníci sami zostavili funkčné strelné zbrane. V niektorých prípadoch zasielal tovar do zahraničia poštou. Rakúske úrady muža zadržali 7. júla počas predaja hlavní a rukovätí zbraní značiek Glock, SCT a Lone Wolf v hodnote 4500 eur,
15. júla - Rakúsky cestovný ruch má za sebou dobrý začiatok letnej sezóny. Už v máji hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia v krajine vykázali o 12 % viac prenocovaní ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Tržby však stále zaostávajú a priemernú dennú úroveň z predchádzajúcich rokov sa nepodarí dosiahnuť. Jún bol veľmi nerovnomerný - v mestách bola situácia s rezerváciami relatívne dobrá, v rekreačných strediskách však menej uspokojivá.
16. júla - V bytovom komplexe na ulici Van-der-Nüll-Gasse vo viedenskej štvrti Favoriten sa yhrážal muž žene telefonujúcej z mobilu, pričom mal podľa očitých svedkov údajne v rukách aj sekeru. Krátko nato polícia Slováka, ktorý sa navyše zdržiaval v Rakúsku ilegálne, vypátrala a zadržala.
20. júla - Rakúska verejná správa má k dispozícii vlastnú aplikáciu umelej inteligencie (AI) s názvom GovGPT. Vláda očakáva, že táto technológia do konca roka podporí približne 250.000 verejných zamestnancov pri plnení ich povinností. Nástroj GovGPT bude umiestnený na serveroch výpočtového centra spolkovej vlády.
22. júla - Špeciálna jednotka rakúskej polície Cobra zasahovala proti mužovi zo Slovenska, ktorý na oslave svojich narodenín v Spittal an der Drau v spolkovej krajine Korutánsko začal strieľať z plynovej pištole. Tridsaťročný občan SR sa dostal do konfliktu s dvoma hosťami a následne sa vyhrážal zbraňou, uviedla rakúska polícia. Pri incidente sa nikto nezranil.
24. júla - Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zasiahlo Semmeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euro-mediteránneho seizmologického centra (EMSC) ho pocítili aj obyvatelia časti západného Slovenska. Zemetrasenie nastalo o 01.59 h a bolo podľa agentúry APA pomerne plytké, s ohniskom v hĺbke iba päť kilometrov. Do piatkového poludnia prijala rakúska seizmologická služba viac ako 750 hlásení od obyvateľov. Viac než 30 z nich sa týkalo drobných škôd, najmä prasklín v stenách alebo omietkach.
27. júla - Rakúska vláda oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších šiestich na deväť mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia zložená z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a strany NEOS teraz plánuje rokovať s opozičnými Zelenými a Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027.
31. júla — V rakúskej spolkovej krajine Tirolsko zadržali 14-ročného chlapca pre podozrenie z pokusu o účasť na teroristických trestných činoch. Oznámila to tamojšia prokuratúra, ktorá zároveň vylúčila islamistický motív podozrivého. Tínedžer si vymieňal informácie o útokoch s inou osobou v četovacích skupinách. Vyšetrovatelia vyhodnotili obsah četov ako natoľko konkrétny, že existovalo riziko uskutočnenia násilných činov.