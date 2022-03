Julian Assange sa vo väzení ožení

Britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová protestuje proti vydaniu zakladateľa Wikileaks Juliana Assangea na trestné stíhanie do USA pred budovou súdu 21. júla 2020 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 23. marca (TASR) - Zakladateľ webovej stránky WikiLeaks Julian Assange si v stredu vezme za manželku svoju dlhoročnú priateľku Stellu Morisovú. Ceremónia sa uskutoční v prísne stráženom väzení na juhovýchode Londýna. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.Na svadobnom obrade sa zúčastnia štyria hostia – dvaja svedkova a dvaja dozorcovia. Svadba sa uskutoční počas návštevných hodín vo väznici Belmarsh, v ktorej si svoj trest odpykali aj niektorí z najznámejších britských zločincov. Väznica pritom odmietla na ceremónii povoliť účasť novinárov a fotografov, pričom sa odvolala na bezpečnostné opatrenia.Podľa Morisovej sa však úrady skôr obávajú toho, že ľudia uvidia Assangea akonapísala Morisová, ktorá označila Assangea za lásku svojho života, v článku pre denník The Guardian.Svadobné šaty Morisovej, ako i kilt, ktorý si na svadbu oblečie Assange a ktorý má pripomínať jeho rodinné väzby so Škótskom, navrhla britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová. Tá v minulosti vystúpila proti zadržaniu zakladateľa WikiLeaks.Assange sa nachádza vo väzení, zatiaľ čo Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s obvineniam zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 – 2011.Zakladateľ webovej stránky, ktorý popiera, že sa dopustil trestného činu, sa nachádza vo väznici Belmarsh od roku 2019. Assange je tam odvtedy, ako ho zatkli po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu poskytli azylovú ochranu. Počas svojho pobytu na tomto veľvyslanectve splodil s Morisovou aj dve deti.Assange stretol Morisovú, ktorá je právnička, v roku 2011 po tom, ako sa stala členkou jeho právneho tímu. Ich vzťah sa začal v roku 2015, píše Reuters.