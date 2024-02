Julian Assange zomrie, ak bude vydaný do USA, varuje jeho manželka

Londýn 15. februára (TASR) - Manželka Juliana Assangea vo štvrtok varovala, že zakladateľ WikiLeaks "zomrie", ak bude vydaný do Spojených štátov. O jeho odvolaní bude rozhodovať britský Najvyšší súd na budúci týždeň. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Assange je od roku 2019 vo väzbe v prísne stráženej väznici Belmarsh v Londýne, kde čaká na súdne rozhodnutie o vydaní do USA. Predtým strávil takmer sedem rokov na londýnskom veľvyslanectve Ekvádoru, kde mu poskytli azylovú ochranu. Washington žiada o jeho vydanie do USA, kde ho čaká trestné stíhanie za špionáž.



"Situácia je mimoriadne vážna. V priebehu niekoľkých dní by mohol byť v lietadle. Jeho zdravotný stav sa zhoršuje, psychicky aj fyzicky. Jeho život je ohrozený každým dňom, ktorý strávi vo väzení, a ak bude vydaný, zomrie. Nejde však len o extradíciu. Julian sa vôbec nemal dostať do väzenia," uviedla Stella Assangeová na stretnutí s médiami v Londýne. Jeho zástancovia tvrdia, že v Spojených štátov mu hrozí až 175 rokov väzenia.



Assangeová prípad manžela označila za "politicky motivovaný", pričom zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a USA o extradícii zakazuje vydávanie osôb z politických dôvodov. Povedala, že "falošnú žiadosť o vydanie" by orgány Spojeného kráľovstva zamietli, ak by ju podala iná krajina než USA.



Assange v prípade neúspechu na Najvyššom súde môže požiadať Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) o zastavenie extradície počas prejednávania jeho prípadu. Kampaň proti jeho vydaniu podporujú ľudskoprávne aj novinárske organizácie na celom svete.



Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson na brífingu povedal, že vydanie Assangea by vytvorilo precedens, ktorý by mal "temné a vážne dôsledky pre slobodu tlače na celom svete".



Assange je v USA hľadaný pre sprisahanie s cieľom získať a zverejniť informácie o národnej obrane po publikovaní státisícov uniknutých dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku. On však popiera akékoľvek protiprávne konanie.



V Británii okresná sudkyňa v roku 2021 rozhodla, že Assange by nemal byť poslaný do USA pre reálne a "tiesnivé" riziko samovraždy. Vo všetkých ostatných otázkach rozhodla v jeho neprospech. Americké orgány napadli jej rozhodnutie na Najvyššom súde, čím sa môže otvoriť cesta k jeho vydaniu.



Assange vlani v júni neuspel v odvolaní sa proti rozhodnutiu sudcu o tom, či má byť vydaný, ale na budúci týždeň môže podať svoje posledné odvolanie na Najvyššom súde.