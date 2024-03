Juliette Binocheová, francúzska oscarová herečka, má 60 rokov

Paríž/Bratislava 8. marca (TASR) - Francúzska herečka Juliette Binocheová patrí k osobnostiam nielen francúzskej, ale aj svetovej kinematografie. Medzi svetové filmové hviezdy ju vyniesla úloha ošetrovateľky vo filme Anglický pacient z roku 1996. Oscara získala za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a aj samotná snímka bola ocenená deviatimi Oscarmi.



V sobotu 9. marca bude mať Juliette Binocheová 60 rokov.



Narodila sa 9. marca 1964 v Paríži. K hereckému umeniu mala blízko už od detstva. Jej matka Monique Stalensová bola herečkou a otec Jean-Marie Binoche pôsobil ako divadelný režisér a sochár. Rodičia ju po rozvode aj so sestrou poslali do internátnej školy mimo Paríža.



Herectvo začala študovať na parížskom konzervatóriu (Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique), ktoré však zakrátko opustila a pripojila sa k divadelnému súboru. Pod pseudonymom Juliette Adrienne účinkovala nielen vo Francúzsku, ale aj v Belgicku či Švajčiarsku.



Pred filmovou kamerou debutovala v roku 1983 v dráme Liberty belle (Krásna sloboda). Prvú veľkú úlohu dostala vo filme Rendez-vous (Schôdzka, 1985) a bola za ňu nominovaná na cenu Cézar.



V roku 1988 hľadal americký režisér Philip Kaufman herečku do hlavnej úlohy pre filmovú adaptáciu románu Milana Kunderu Neznesiteľná ľahkosť bytia (1988). Filmár sa rozhodol pre vtedy 24-ročnú Juliette Binocheovú, ktorá si v rovnomennom filme zahrala po boku britského herca Daniela Day-Lewisa. Veľký úspech zožala aj za postavu osudovej ženy v snímke Posadnutosť (1992), v ktorej jej zasa sekundoval Jeremy Irons.



Hlavnú postavu stvárnila aj v dnes už kultovom filme režiséra Krzysztofa Kieslowského Tri farby: Modrá (1993). Snímka získala Zlatého leva na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a Binocheovú ocenili cenou za najlepší ženský herecký výkon. Uznávaný poľský filmár ju obsadil aj do ďalšej "kultovky" Tri farby: Červená (1994).



S veľkým úspechom sa stretol film režiséra Anthonyho Minghella Anglický pacient (1996). Príbeh veľkej lásky a zrady je zasadený do konca 30. rokov 20. storočia. Binocheová stvárnila ošetrovateľku ťažko zraneného neznámeho vojaka v Taliansku. Filmová adaptácia rovnomenného románu Michaela Ondaatjeho získala deväť Oscarov a preslávila nielen knižnú predlohu, ale aj Binocheovú a jej hereckého partnera Ralpha Fiennesa.



Vo filme Deti storočia (1999) stvárnila svoju obľúbenú spisovateľku George Sandovú, a preto pri filmovaní trvala na každom detaile. Podarilo sa jej dokonca požičať si od dedičov spisovateľky rubínový prsteň, ktorý počas celého nakrúcania nosila.



S Johnnym Deppom si zahrala v romantickom filme Čokoláda (2000), ktorý jej vyniesol nomináciu na Oscara. V romantickej dráme Prekliatie ostrova Saint-Pierre si zasa zahrala s legendárnym režisérom a príležitostným hercom Emirom Kusturicom. Účinkovala aj v poviedkovom filme Paríž, milujem ťa (2006) či v snímke Život tej druhej (2012).



V roku 2013 zažiarila v životopisnej dráme Camille Claudel 1915 v réžii Bruna Dumonta. Film čerpal z listov spisovateľa Paula Claudela i zdravotníckych záznamov talentovanej sochárky Camille Claudelovej.



Do bohatej filmografie francúzskej herečky patria aj filmy ako 33 životov (2015), Vnútorné slnko (2017), Pravda (2019), Kto si myslíš, že som (2019), Posledná cesta (2022) alebo Umenie jesť a milovať (2023).