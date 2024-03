Julija Navaľná: Putin je gangster, nie prezident

Berlín 13. marca (TASR) - Julija Navaľná, vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom, v stredu uviedla, že prezident Vladimir Putin je "gangster" a že jeho neodvratné znovuzvolenie by nemalo byť medzinárodne uznané. Prezidentské voľby v Ruskej federácii budú od piatka 15. marca do nedele 17. marca. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



"Ak má Putin prehrať, alebo aspoň byť prísne potrestaný, treba si uvedomiť, kto on je," napísala Navaľná v úvodníku zverejnenom v stredu v denníku Washington Post.



"Žiaľ, až príliš veľa ľudí na Západe ho stále vníma ako legitímneho politického lídra, prú sa o jeho ideológii a hľadajú v jeho činoch logiku. To je veľká chyba, ktorá plodí nové chyby a pomáha Putinovi znovu a znovu podviesť svojich protivníkov," uviedla Navaľná.



Vlády musia podľa nej od základu zmeniť svoj názor na Putina, ktorý určite s obrovským náskokom získa ďalšie šesťročné obdobie v prezidentskom úrade.



"Putin nie je politik, je to gangster," napísala. Prirovnala ho ku skorumpovanému, prestížnym postavením posadnutému vodcovi mafiánskeho gangu.



"Prečo sa spravodlivo zvolení svetoví lídri stavajú na rovnakú úroveň so zločincom, ktorý už desaťročia falšuje voľby, zabíja, väzní alebo núti k odchodu z krajiny všetkých svojich kritikov a teraz rozpútal aj krvavú vojnu v Európe tým, že útočí na Ukrajinu?" položila Navaľná otázku.



Návšteva tisícov ľudí pri hrobe jej manžela v Moskve aj napriek prenasledovaniu odporcov režimu úradmi podľa nej ukázala, aká rozšírená je medzi ľuďmi nálada proti Kremľu.



Svetoví lídri a aktivisti z ruskej opozície obviňujú Putina zo smrti Navaľného, ktorý zomrel minulý mesiac vo väznici za polárnym kruhom. Putin ovláda Rusko už štvrťstoročie a nemá žiadnych vážnych súperov v prezidentských voľbách.