Júlový ničivý požiar na Cypre spôsobil odhodený ohorok z cigarety
Úrad uvádza, že pri prehliadke oblasti, kde požiar vypukol, bolo nájdených niekoľko cigaretových ohorkov rozptýlených na zemi vedľa cesty spájajúcej horské dediny Malia a Arsos.
Autor TASR
Nikózia 28. augusta (TARS) - Tohtoročný ničivý požiar na ostrove Cyprus, ktorý v júli vypukol neďaleko mesta Limasol, usmrtil dvoch ľudí, zničil 700 stavieb a spálil územie s rozlohou 100 štvorcových kilometrov, spôsobil ohorok z cigarety odhodený pri jednej z horských ciest. Vo štvrtok to uviedli americkí experti z Úradu pre alkohol, tabak, zbrane a výbušniny (ATF). TASR o tom píše podľa agentúry AP.
V správe ATF dospel k záveru, že oheň niekto neúmyselne spôsobil „nedbalým odhodením cigarety, ktorá následne prišla do kontaktu so suchou vegetáciou“.
Úrad uvádza, že pri prehliadke oblasti, kde požiar vypukol, bolo nájdených niekoľko cigaretových ohorkov rozptýlených na zemi vedľa cesty spájajúcej horské dediny Malia a Arsos. Vyšetrovatelia konštatovali, že environmentálne podmienky boli v tom čase „mimoriadne priaznivé“ pre vypuknutie požiaru.
Tím ATF vznik požiaru na Cypre vyšetroval desať dní na žiadosť prezidenta krajiny Nikosa Christodulidisa.
S rozsiahlym júlovým požiarom bojovalo celkovo 250 hasičov pomocou 14 leteckých prostriedkov. Plamene si vyžiadali život staršieho manželského páru, ktorý oheň zachvátil v aute, keď sa pred ním snažil ujsť.
