Juhokórejský prezident odsúdil KĽDR za odpálenie rakety

Vilnius 12. júla (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vyzval v stredu na silný spoločný postoj svojej krajiny, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu v oblasti bezpečnosti po tom, čo Severná Kórea vypálila do mora ďalšiu balistickú raketu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Jun sa vyjadril počas stretnutia s predstaviteľmi spomínaných krajín, ktoré sa uskutočnilo popri summite NATO v litovskom Vilniuse.



"Verím, že by sme sa mali spojiť s NATO, aby sme nastolil silný spoločný bezpečnostný postoj. Musíme túto príležitosť využiť na to, aby sme posilnili náš rámec spolupráce s NATO a prevzali vedúcu úlohu v regionálnej bezpečnosti indopacifického regiónu," uviedol Jun.



Zároveň označil konanie Severnej Kórey za priamu výzvu pre mier v ázijsko-tichomorskom regióne, ako i pre svet a poriadok založený na pravidlách. "Takúto provokáciu nemôžeme prehliadnuť," uviedol.



Konanie Severnej Kórey odsúdili vo Vilniuse aj japonský premiér Fumio Kišida a jeho austrálsky náprotivok Anthony Albanese, ktorý poukázal na to, že KĽDR porušuje pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov.



O odpálení rakety informovala v stredu juhokórejská armáda.



Novozélandský premiér Chris Hipkins na stretnutí s predstaviteľmi Japonska, Južnej Kórey a Austrálie poukázal na to, že summit sa koná v čase náročnom pre svet vzhľadom na vojnu na Ukrajine.



Jun po bilaterálnych stretnutiach oznámil, že Južná Kórea prehĺbi výmenu vojenských informácií s NATO a zvýši aj svoje príspevky do fondu určeného na povojnovú obnovu Ukrajiny.



Japonsko sa zase dohodlo s NATO na novom programe partnerstva. Kišida na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Aliancie Jensom Stoltenbergom uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu v nových oblastiach vrátane kybernetickej bezpečnosti, a vyjadril nádej na prehĺbenie spolupráce s NATO pri jeho angažovaní sa v indopacifickom regióne, uvádza agentúra Reuters.



Stoltenberg na konferencii taktiež odsúdil odpálenie rakety Severnej Kórey a uviedol, že NATO je znepokojené budovaním armády a rozširovaním jadrovej sily Číny.