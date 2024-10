Jun a Duda odsúdili vyslanie severokórejských vojakov do Ruska

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol (vpravo) a poľský prezident Andrzej Duda počas spoločnej tlačovej konferencie po ich stretnutí v Soule 24. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol (vľavo) a poľský prezident Andrzej Duda kráčajú počas prehliadky čestnej stráže v rámci privítania pred ich stretnutím v Soule 24. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Soul 24. októbra (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a prezident Poľska Andrzej Duda vo štvrtok odsúdili vyslanie severokórejských vojakov do Ruska a dohodli sa na posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a Reuters.Jun a Duda vyjadrili obavy z rastúcich vojenských väzieb medzi Ruskom a KĽDR po tom, ako Južná Kórea a Spojené štáty potvrdili, že Pchjongjang vyslal svojich vojakov do Ruska, aby tak pravdepodobne pomohli v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine.povedal Jun na spoločnej tlačovej konferencii s Dudom, ktorý je na štvordňovej návšteve Južnej Kórey.dodal juhokórejský prezident.Jun zároveň prisľúbil podporu úsiliu svojej krajiny podpísať do konca roka dodatočnú dohodu s Poľskom o dodávke tankov K2, ktorej odhadovaná hodnota je približne sedem miliárd dolárov (6,5 miliárd eur).Poľsko v roku 2022 podpísalo s Južnou Kóreou obranné dohody v hodnote 12,4 miliardy dolárov (11,5 miliárd eur) na nákup bojových tankov K2, samohybných húfnic K9, ľahkých útočných lietadiel FA-50 a raketometov K239 Čchun-mo s cieľom posilniť svoju vojenskú spôsobilosť vzhľadom na vojnu v susednej krajine.Následne v decembri 2023 podpísalo Poľsko dohodu na húfnice K9 v hodnote 2,67 miliardy dolárov (2,5 miliardy eur) a v apríli podpísalo dohodu na systémy K239 Čchun-mo v hodnote 1,64 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur).Jun zároveň uviedol, že Južná Kórea a Poľsko vytvoria nové fórum pre obranný dialóg a krajiny budú úzko spolupracovať v bezpečnostných otázkach, ktoré sa ich týkajú.Prezidenti sa tiež dohodli rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky, infraštruktúry a moderných technológií vrátane batérií, elektrických vozidiel, robotiky a čistej energie.