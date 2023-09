Jun: Južná Kórea a ASEAN musia spolupracovať na denuklearizácii KĽDR

Jakarta 5. septembra (TASR) - Južná Kórea a krajiny juhovýchodnej Ázie musia "spojiť sily" proti jadrovej hrozbe Severnej Kórey. Uviedol to v utorok juhokórejský prezident Jun Sok-jol, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Juhokórejský prezident sa v stredu v indonézskej Jakarte stretne so svojimi kolegami zo Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v rámci summitu tejto 10-člennej organizácie. Následne sa vo štvrtok zúčastní na Východoázijskom summite, na ktorom bude 18 krajín vrátane Ruska.



Jun v rozhovore pre indonézske noviny Kompas povedal, že severokórejské raketové testy "predstavujú priamu a existenčnú hrozbu" nie len pre Južnú Kóreu, ale aj pre jej spojencov v juhovýchodnej Ázii.



"V časoch, ako sú tieto, musia Kórejská republika a (združenie) ASEAN spojiť sily, aby rozhodne reagovali a úzko spolupracovali na denuklearizácii Severnej Kórey," uviedol.



Členské krajiny skupiny ASEAN a Južná Kórea by mali podľa očakávaní prijať spoločné vyhlásenie o regionálnej spolupráci, ktoré podľa Juna podčiarkne snahu lídrov o "slobodnú, mierovú a prosperujúcu indicko-tichomorskú oblasť".