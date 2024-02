Jun odkázal vojakom, aby pri provokácii najprv konali a potom hlásili

Soul 10. februára (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v sobotu povedal svojej národnej pechote, aby v prípade provokácie najprv konala a až následne podala hlásenie. Jun sa tak vyjadril v čase rastúceho napätia na Kórejskom polostrove. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Severná Kórea vyhlásila tento rok Soul za svojho "úhlavného nepriateľa" a zrušila vládne inštitúcie, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou. Severokórejský líder Kim Čong-un navyše v piatok zopakoval, že Pchjongjang nebude v prípade napadnutia váhať "skoncovať" so svojím južným susedom.



"Ak nás nepriateľ vyprovokuje, dodržiavajte zásadu 'najprv konaj, potom podaj hlásenie'. Bez váhania reagujte rozhodne a zdrvujúco, aby ste úplne narušili vôľu nepriateľa," povedal Jun počas stretnutia s jednotkami námornej pechoty Kórejskej republiky. Podobne sa počas stretnutí s vojakmi vyjadril aj v uplynulých mesiacoch.



Juhokórejský prezident v sobotu zdôraznil, že v prípade nepriateľskej provokácie je potrebné byť "plne pripravený okamžite reagovať". Minulý týždeň upozornil na možné provokácie, ktorými sa Pchjongjang môže pokúsiť narušiť aprílové parlamentné voľby v Južnej Kórei.



Obe krajiny v uplynulých mesiacoch okrem vyostrenia rétoriky tiež zvýšili bezpečnosť na spoločných hraniciach a podnikli niekoľko vojenských cvičení.



Jun od nástupu do prezidentského úradu v roku 2022 posilnil obrannú spoluprácu so Spojenými štátmi a Japonskom s cieľom čeliť rastúcim hrozbám zo strany Pchjongjangu, pripomína AFP.