Jun: Režim KĽDR by v prípade použitia jadrových zbraní čelil koncu

Soul 1. októbra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un by v prípade použitia jadrových zbraní proti Južnej Kórei čelil koncu svojho režimu. Vyhlásil to v utorok juhokórejský prezident Jun Sok-jol, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Jun to povedal v príhovore počas vojenskej prehliadky na leteckej základni v Soule pri príležitosti výročia založenia juhokórejskej armády.



"Ak sa Severná Kórea pokúsi použiť jadrové zbrane, bude čeliť rozhodnej a zdrvujúcej reakcii našej armády... Tento deň bude znamenať koniec severokórejského režimu," uviedol juhokórejský prezident. Poukázal pri tom na silu bezpečnostného partnerstva Soulu so Spojenými štátmi, ktoré majú v Južnej Kórei rozmiestnené desaťtisíce vojakov.



Juhokórejská armáda na prehliadke prvýkrát predviedla svoju najväčšiu balistickú raketu Hyunmoo-5, ktorá je schopná ničiť podzemné bunkre. Spojenectvo medzi Soulom a Washingtonom demonštroval prelet amerického bombardéra B-1B sprevádzaného stíhačkami F-15K.



Prelet amerického bombardéra kritizovalo severokórejské ministerstvo národnej obrany, napísala štátna tlačová agentúra KCNA. Pchjongjang dodal, že jeho armáda je "plne pripravená brániť sa".



Severná Kórea v septembri po prvýkrát zverejnila zábery svojho zariadenia na obohacovanie uránu, ktoré si prezeral Kim Čong-un. Severokórejský vodca vtedy vyzval na navýšenie počtu centrifúg s cieľom exponenciálne zvýšiť počet jadrových zbraní.



Juhokórejská špionážna služba neskôr informovala, že KĽDR je schopná zo svojich zásob vysoko obohateného uránu a plutónia vyrobiť dvojciferný počet jadrových zbraní.