Jun si podľa právnikov vypočuje verdikt o odvolania z domu

Soul 3. apríla (TASR) - Suspendovaný prezident Južnej Kórey Jun Sok-jol sa v piatok nedostaví na ústavný súd, aby si vypočul verdikt v prípade svojho odvolania (impeachementu) z úradu, uviedol vo štvrtok jeho právny tím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Ústavný súd avizoval, že svoje rozhodnutie o Junovom odvolaní pre krátke zavedenie stanného práva v krajine vyhlási v piatok o 11.00 (04.00 SELČ).



Právnici suspendovanej hlavy štátu ozrejmili, že rozhodnutie nezúčastniť sa na súde prijali pre obavy o verejný poriadok a bezpečnosť. Predstaviteľ úradu prezidenta uviedol, že Jun bude zrejme sledovať rozsudok v televízii zo svojej rezidencie v Soule.



Súd povolil priame prenosy, ako aj účasť verejnosti pri vyhlasovaní verdiktu. Zároveň informoval, že záujem o účasť vyjadrilo 96.370 osôb, pričom vybraných bolo len 20. Polícia zvýšila bezpečnosť v okolí ústavného súdu a v piatok plánuje vyhlásiť najvyšší stupeň pohotovosti, ktorý by znamenal nasadenie všetkých dostupných síl. Polícia tiež oznámila, že okamžite zadrží osoby pri pokuse vniknúť do areálu ústavného súdu a posilní bezpečnosť všetkých ústavných sudcov.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament a následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval ústavný proces odvolania hlavy štátu.



Prokuratúra obžalovala Juna aj zo vzbury a zneužitia právomocí, pričom súdny proces sa v tomto prípade začne 14. apríla. Medzitým sa v krajine konali masové protesty. Demonštranti sa rozdeľovali na podporovateľov i odporcov suspendovaného prezidenta.



Jun poprel akékoľvek pochybenie a tvrdil, že vyhlásenie malo byť varovaním pre opozičnú Demokratickú stranu (DP) za to, čo označil „zneužívaním zákonodarnej moci“.



Podľa ústavy je na potvrdenie odvolania potrebný súhlas najmenej šiestich sudcov. V súčasnosti ich má ústavný súd osem a jedno miesto je neobsadené.