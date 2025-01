Jun Sok-jol chce podniknúť kroky voči úradu pre vyšetrovanie korupcie

Soul 5. januára (TASR) - Právny tím suspendovaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v nedeľu oznámil, že podá sťažnosti na hlavného prokurátora Úradu pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) a približne 150 vyšetrovateľov a policajtov, ktorí boli zapojení do piatkového pokusu o vykonanie zatykača vydaného na Junovo meno v súvislosti so sporným vyhlásením stanného práva. Informovala o tom agentúra Jonhap, píše TASR.



Podľa Junových právnikov bola celá táto procedúra nezákonná. Avizovali tiež, že podajú sťažnosť na úradujúceho ministra obrany a policajného prezidenta, ktorí údajne ignorovali požiadavku prezidentskej bezpečnostnej služby (PSS) na poskytnutie dodatočných posíl. Tie mali podľa názoru právnikov pomôcť príslušníkom PSS pomáhať zmariť pokus o Junovo zadržanie.



Právnici vo štvrtok podali námietku proti príkazu na Junovo zatknutie, ale okresný súd v Soule ju v nedeľu zamietol.



Zatykač na Jun Sok-jola bol vydaný v súvislosti s vyšetrovaním jeho rozhodnutia z 3. decembra o vyhlásení stanného práva. Platnosť zatykača sa skončí v pondelok 6. januára.



Hlavná opozičná Demokratická strana (DPK) vyzvala CIO, aby Juna urýchlene zadržal. Pre DPK je veľkým sklamaním vidieť, ako CIO "váha a necháva čas plynúť".



Pred Junovou rezidenciou sa v nedeľu - aj napriek hustému sneženiu v Soule - zišli tisíce ľudí: jeden tábor požadoval Junovo zatknutie, zatiaľ čo druhý požadoval vyhlásenie jeho ústavnej obžaloby za neplatné.



Aktivista Kim na zhromaždení Junových odporcov v prejave z tribúny upozornil, že na vykonanie zatykača zostáva už "sotva jeden deň". Kritizoval, že príslušníci PSS Juna kryjú a chránia a CIO si "nemôže dať viac načas".



"Nahnevaní občania už strávili dve mrazivé noci (na protestoch v uliciach) a žiadali Junovo okamžité zadržanie. Ich hlasy nepočuť?" pýtal sa aktivista.



Junovi právnici spochybnili príkazy na zatknutie i na bytovú prehliadku s tým, že ich nemožno vykonať v jeho rezidencii kvôli zákonu, ktorý miesta potenciálne spojené s vojenskými tajomstvami chráni pred prehliadkou bez súhlasu zodpovednej osoby – ktorou je Jun. Tvrdia tiež, že CIO nemá zákonnú právomoc vyšetrovať obvinenia zo vzbury a že policajti nemajú právomoc na to, aby pomáhali pri Junovom zadržaní.