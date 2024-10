Jun Sok-jol: Južná Kórea by mohla prehodnotiť dodávky zbraní Kyjevu

Soul 24. októbra (TASR) — Južná Kórea by mohla prehodnotiť svoju zásadu nedodávať priamo zbrane Ukrajine. Závisieť to bude od rozsahu vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Po štvrtkovom stretnutí so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom to v reakcii na správy o vyslaní severokórejských vojakov do Ruska povedal juhokórejský prezident Jun Sok-jol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



"Ak Severná Kórea vyšle príslušníkov špeciálnych síl do vojny na Ukrajine, krok po kroku poskytneme Ukrajine podporu a zvážime prijatie nevyhnutných opatrení pre bezpečnosť Kórejského polostrova," uviedol Jun Sok-jol na spoločnej tlačovej konferencii. "Dodržiavali sme zásadu, že nebudeme priamo dodávať smrtiace zbrane, ale môžeme to pružnejšie prehodnotiť v závislosti od aktivít síl Severnej Kórey," dodal.



Juhokórejská tajná služba a Biely dom V stredu potvrdili, na ruský Ďaleký východ sa v prvej polovici októbra presunulo približne 3000 severokórejských vojakov, aby tam absolvovali výcvik a potenciálne boli nasadení do prebiehajúcej vojny na Ukrajine.



Prezidenti Južnej Kórey a Poľska tento krok odsúdili ako priame porušenie Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a označili ho za provokáciu, ktorá ohrozuje globálnu bezpečnosť aj mimo Kórejského polostrova a Európy.



"Kórejská republika sa nebude nečinne prizerať a prijme potrebné opatrenia v koordinácii s medzinárodným spoločenstvom," konštatoval Jun Sok-jol.