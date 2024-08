Jun Sok-jol sa vyslovil za dialóg s KĽDR a cestu k zjednoteniu

Soul 15. augusta (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vo štvrtok ponúkol vytvorenie poradného orgánu na pracovnej úrovni so Severnou Kóreou s cieľom diskutovať o spôsoboch zmiernenia napätia a obnovenia hospodárskej spolupráce, pričom predstavil svoju víziu zjednotenia týchto susedných krajín. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



V prejave ku Dňu národného oslobodenia pri príležitosti 79. výročia získania nezávislosti od japonskej koloniálnej nadvlády z rokov 1910-45 po druhej svetovej vojne Jun povedal, že je pripravený začať politickú a hospodársku spoluprácu, ak Severná Kórea "urobí len jeden krok" smerom k denuklearizácii.



Jun využil prejav na predstavenie plánu zjednotenia a na nové oslovenie Pchjongjangu po nedávnej ponuke jeho vlády na poskytnutie pomoci pri povodňových škodách v KĽDR, ktorá bola podľa jeho slov odmietnutá.



Zjednotená Kórea sa však zdá byť vzdialenou perspektívou, keďže vzťahy medzi oboma krajinami sú na najnižšom stupni za uplynulé desaťročia. Severná Kórea sa usiluje o rozvoj svojich jadrových a raketových kapacít a podniká kroky na prerušenie vzťahov s Južnou Kóreou, pričom ju opätovne definuje ako nepriateľský štát.



Severokórejský vodca Kim Čong-un začiatkom roka označil Južnú Kóreu za "hlavného nepriateľa" a vyhlásil, že zjednotenie už nie je možné.



Jun uviedol, že vznik "medzikórejskej pracovnej skupiny" by mohol pomôcť zmierniť napätie a riešiť všetky otázky od hospodárskej spolupráce cez výmeny ľudí až po stretnutia rodín, ktoré rozdelila kórejská vojna v rokoch 1950-53.



"Dialóg a spolupráca môžu priniesť podstatný pokrok v medzikórejských vzťahoch," povedal.



Poradkyňa Bieleho domu pre región východnej Ázie Mira Rappová-Hooperová vo Washingtone uviedla, že Severná Kórea neprejavila záujem o dialóg, ale USA, Južná Kórea a Japonsko budú naďalej koordinovať diplomatické stratégie v tomto smere.



"V konečnom dôsledku dúfame, že Pchjongjang niekedy uzná za vhodné nadviazať kontakt aspoň s jedným z nás," povedala pre think tank Hudson Institute.



Junov prejav prišiel uprostred sporu s opozičnými zákonodarcami v súvislosti s vymenovaním bývalého profesora, ktorý je podľa nich projaponský a revizionistický, za šéfa národného múzea nezávislosti, čo je ďalším znakom rozdelenia a politickej polarizácie v súvislosti s Junovým úsilím o posilnenie bezpečnostných väzieb s Tokiom.



Hlavné skupiny hnutia za nezávislosť, ktoré sa po desaťročia podieľali na každoročných podujatiach pri príležitosti Dňa národného oslobodenia spolu s vládou, zorganizovali na protest prvýkrát samostatnú ceremóniu, ku ktorej sa pripojili aj opoziční poslanci.



Jun vo svojom prejave tiež vyslovil myšlienku zorganizovať medzinárodnú konferenciu o ľudských právach v Severnej Kórei a vytvoriť fond na podporu celosvetového povedomia o tejto problematike, podporiť skupiny aktivistov a rozšíriť prístup Severokórejčanov k informáciám zvonka.



"Ak si viac Severokórejčanov uvedomí, že zjednotenie prostredníctvom slobody je jedinou cestou k zlepšeniu ich života, a budú presvedčení, že zjednotená Kórejská republika ich prijme, stanú sa pevnými, priateľskými silami za zjednotenie založené na slobode," vyhlásil juhokórejský prezident.