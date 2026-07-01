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JÚN V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
1. júna - Hospodárenie Česka za prvých päť mesiacov skončilo v mínuse 170,2 miliardy Kč (7,01 miliardy eur), pričom v máji vyskočil schodok rozpočtu o 64 miliárd Kč. Koncom apríla predstavoval deficit tesne nad 106 miliárd Kč. Ku skokovému prehĺbeniu deficitu prispelo ukončenie rozpočtového provizória, ktoré obmedzovalo štátne výdavky.
3. júna - České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažitý trest vo výške troch miliónov korún (124.000 eur). Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024, hnutie však vinu odmieta. Rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelí aj jeho predseda Tomio Okamura, jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať.
4. júna - Vdova po československom a českom exprezidentovi Dagmar Havlová končí v projekte Knižnica Václava Havla, ktorú v roku 2004 spoluzaložila. Vyvrcholili tak spory vnútri inštitúcie, z ktorej v máji oznámili odchod dvaja kľúčoví sponzori a všetci zamestnanci. Havlová odmietla zodpovednosť za prevádzku knižnice a dodala, že o manželov odkaz sa bude starať aj naďalej.
6. júna - Priemerná mzda v Česku vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o vyše 8 % a dosiahla viac než 50.280 Kč. Reálna mzda zaznamenala rast o vyše 6 %.
8. júna - Český armádny pilot a záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). ESA a spoločnosť Vast podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. Oznámil to český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027.
9. júna - České ministerstvo životného prostredia odobralo zápasníkovi Karlovi Vémolovi levicu Elsu, ktorú choval nelegálne. Zatiaľ bude umiestnená v Zoo Liberec. Podľa ministerstva Vémola nebol schopný doložiť zákonný pôvod zvieraťa, ktoré je chránené medzinárodným dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, podobne ako prípade už zabavenej tigrice Ramby.
12. júna - Česká polícia obvinila rušňovodiča, ktorý začiatkom mája riadil osobný vlak v Olomouckom kraji pod vplyvom alkoholu. Rušňovodič vtedy nafúkal vyše 2,8 promile.
17. júna - Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky kratom. Legálne ho bude možné kúpiť až od 21 rokov a cez internet by mal byť jeho predaj zakázaný úplne. Zároveň vláda plánuje sprísniť pravidlá pre špecializované predajne. Ku kratomu sa bežne dostanú deti, pre ktoré je látka nebezpečná. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha zvýšenie vekovej hranice vychádza z odborných poznatkov o vývoji mozgu.
19. júna - Česká vláda ani tento rok nesplní záväzok vynaložiť dve percentá HDP na obranu. Oznámil to premiér Babiš s tým, že nechce ľuďom klamať alebo prikrášľovať čísla, ako to podľa neho robila bývalá vláda Petra Fialu.
- Česko počas súčasného volebného obdobia nebude pokračovať v dokončení ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Babišova vláda zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu.
22. júna - Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku na protest proti plánom vlády zmeniť financovanie oboch médií verejnej služby a znížiť tak ich rozpočet. Niektoré relácie sa začali s minútovým oneskorením a zamestnanci na obrazovke vystupovali v čiernom oblečení. Štrajk sa týkal všetkých kanálov ČT s výnimkou detského ČT Déčko.
23. júna - Český prezident Petr Pavel v reakcii na rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, podal na Ústavnom súde (ÚS) ČR kompetenčnú žalobu.
- Premiér Babiš podľa svojich slov nerozumie, prečo sa prezident Pavel rozhodol podať kompetenčnú žalobu na Ústavný súd. Odmietol, že by vláda bránila hlave štátu v zahraničných cestách. Situácia ho vraj mrzí, myslel si, že "pán prezident bude trošku nad vecou".
24. júna - Ústavný súd ČR vydal predbežné opatrenie, ktorým uložil vláde, aby zaistila účasť prezidenta Petra Pavla na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Vláda tak musí Pavla na summit akreditovať a postarať sa mu o dopravu.
- Premiér Babiš uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu rešpektuje, zároveň označil rozhodnutie za nezvyčajne rýchle. Pavel verdikt privítal.
26. júna - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), keď ho zaradilo do Správy o extrémizme za rok 2022. Rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 7. Vyhovel žalobe SPD proti ministerstvu vnútra. Okrem uznania, že došlo k porušeniu jeho práv, hnutie od rezortu požadovalo aj ospravedlnenie zo strany ministerstva, ale to to súd nepriznal. Obe strany si vyhradili lehotu na podanie odvolania.
28. júna - V obci Doksany v Ústeckom kraji namerali nový absolútny teplotný rekord 41,9 stupňa Celzia.
29. júna - Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na summite NATO v Ankare, je podľa prezidenta Petra Pavla v rozpore s minulotýždňovým uznesením Ústavného súdu ČR. Reagoval na tlačovú konferenciu vlády, kde Babiš oznámil, že delegáciu povedie on. Pavel podotkol, že súd vláde nariadil, aby prezidentovi účasť nekomplikovala.
30. júna - České hnutie SPD chce, aby prezident Pavel odobral ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Týmto krokom chce nasledovať Poľsko, ktoré už Zelenskému vyznamenanie odobralo. Radom Bieleho leva I. triedy ocenil Zelenského ešte bývalý prezident Miloš Zeman v roku 2022, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky.
1. júna - Hospodárenie Česka za prvých päť mesiacov skončilo v mínuse 170,2 miliardy Kč (7,01 miliardy eur), pričom v máji vyskočil schodok rozpočtu o 64 miliárd Kč. Koncom apríla predstavoval deficit tesne nad 106 miliárd Kč. Ku skokovému prehĺbeniu deficitu prispelo ukončenie rozpočtového provizória, ktoré obmedzovalo štátne výdavky.
3. júna - České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažitý trest vo výške troch miliónov korún (124.000 eur). Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024, hnutie však vinu odmieta. Rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelí aj jeho predseda Tomio Okamura, jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať.
4. júna - Vdova po československom a českom exprezidentovi Dagmar Havlová končí v projekte Knižnica Václava Havla, ktorú v roku 2004 spoluzaložila. Vyvrcholili tak spory vnútri inštitúcie, z ktorej v máji oznámili odchod dvaja kľúčoví sponzori a všetci zamestnanci. Havlová odmietla zodpovednosť za prevádzku knižnice a dodala, že o manželov odkaz sa bude starať aj naďalej.
6. júna - Priemerná mzda v Česku vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o vyše 8 % a dosiahla viac než 50.280 Kč. Reálna mzda zaznamenala rast o vyše 6 %.
8. júna - Český armádny pilot a záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). ESA a spoločnosť Vast podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. Oznámil to český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027.
9. júna - České ministerstvo životného prostredia odobralo zápasníkovi Karlovi Vémolovi levicu Elsu, ktorú choval nelegálne. Zatiaľ bude umiestnená v Zoo Liberec. Podľa ministerstva Vémola nebol schopný doložiť zákonný pôvod zvieraťa, ktoré je chránené medzinárodným dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, podobne ako prípade už zabavenej tigrice Ramby.
12. júna - Česká polícia obvinila rušňovodiča, ktorý začiatkom mája riadil osobný vlak v Olomouckom kraji pod vplyvom alkoholu. Rušňovodič vtedy nafúkal vyše 2,8 promile.
17. júna - Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky kratom. Legálne ho bude možné kúpiť až od 21 rokov a cez internet by mal byť jeho predaj zakázaný úplne. Zároveň vláda plánuje sprísniť pravidlá pre špecializované predajne. Ku kratomu sa bežne dostanú deti, pre ktoré je látka nebezpečná. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha zvýšenie vekovej hranice vychádza z odborných poznatkov o vývoji mozgu.
19. júna - Česká vláda ani tento rok nesplní záväzok vynaložiť dve percentá HDP na obranu. Oznámil to premiér Babiš s tým, že nechce ľuďom klamať alebo prikrášľovať čísla, ako to podľa neho robila bývalá vláda Petra Fialu.
- Česko počas súčasného volebného obdobia nebude pokračovať v dokončení ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Babišova vláda zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu.
22. júna - Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku na protest proti plánom vlády zmeniť financovanie oboch médií verejnej služby a znížiť tak ich rozpočet. Niektoré relácie sa začali s minútovým oneskorením a zamestnanci na obrazovke vystupovali v čiernom oblečení. Štrajk sa týkal všetkých kanálov ČT s výnimkou detského ČT Déčko.
23. júna - Český prezident Petr Pavel v reakcii na rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, podal na Ústavnom súde (ÚS) ČR kompetenčnú žalobu.
- Premiér Babiš podľa svojich slov nerozumie, prečo sa prezident Pavel rozhodol podať kompetenčnú žalobu na Ústavný súd. Odmietol, že by vláda bránila hlave štátu v zahraničných cestách. Situácia ho vraj mrzí, myslel si, že "pán prezident bude trošku nad vecou".
24. júna - Ústavný súd ČR vydal predbežné opatrenie, ktorým uložil vláde, aby zaistila účasť prezidenta Petra Pavla na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Vláda tak musí Pavla na summit akreditovať a postarať sa mu o dopravu.
- Premiér Babiš uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu rešpektuje, zároveň označil rozhodnutie za nezvyčajne rýchle. Pavel verdikt privítal.
26. júna - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), keď ho zaradilo do Správy o extrémizme za rok 2022. Rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 7. Vyhovel žalobe SPD proti ministerstvu vnútra. Okrem uznania, že došlo k porušeniu jeho práv, hnutie od rezortu požadovalo aj ospravedlnenie zo strany ministerstva, ale to to súd nepriznal. Obe strany si vyhradili lehotu na podanie odvolania.
28. júna - V obci Doksany v Ústeckom kraji namerali nový absolútny teplotný rekord 41,9 stupňa Celzia.
29. júna - Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na summite NATO v Ankare, je podľa prezidenta Petra Pavla v rozpore s minulotýždňovým uznesením Ústavného súdu ČR. Reagoval na tlačovú konferenciu vlády, kde Babiš oznámil, že delegáciu povedie on. Pavel podotkol, že súd vláde nariadil, aby prezidentovi účasť nekomplikovala.
30. júna - České hnutie SPD chce, aby prezident Pavel odobral ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Týmto krokom chce nasledovať Poľsko, ktoré už Zelenskému vyznamenanie odobralo. Radom Bieleho leva I. triedy ocenil Zelenského ešte bývalý prezident Miloš Zeman v roku 2022, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky.