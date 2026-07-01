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JÚN V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. júna - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že americkému ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Podľa neho sa angažovanosť Spojených štátov v oblasti bezpečnosti Poľska neznižuje a v budúcnosti by sa mohla ešte posilniť.
4. júna - Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu multimilionárov a miliardárov na svete. Vyplýva to zo správy The Wealth Report 2026 poradenskej spoločnosti Knight Frank, podľa ktorej by sa počet ľudí s majetkom presahujúcim 30 miliónov dolárov mal v Poľsku do roku 2031 zvýšiť o takmer dve tretiny a počet miliardárov viac než zdvojnásobiť. Poľsko sa tak s predpokladaným rastom o 63 % zaradilo na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu.
- Odvolací súd vo Varšave zrušil časť rozsudku nad Janom S., známym ako „kráľ legálnych drog“, a vrátil vec v tomto rozsahu na nové prerokovanie. Právoplatne zároveň rozhodol o zrušení výrokov týkajúcich sa ďalších obžalovaných vrátane muža, ktorý podľa obžaloby založil na Slovensku obchodnú spoločnosť využívanú na zakrývanie pôvodu finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Jan S. bol v októbri 2023 neprávoplatne odsúdený na 12 rokov väzenia a peňažný trest 225.000 zlotých (asi 53.000 eur) za vedenie organizovanej skupiny obchodujúcej s nebezpečnými psychoaktívnymi látkami.
8. júna - Poľský premiér Donald Tusk vyzval prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Tuskova výzva prichádza po kritike rozhodnutia ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po „Hrdinoch UPA“. Nawrocki v reakcii na to oznámil možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
11. júna - V prvom štvrťroku 2026 vykonali poľské úrady približne 2700 rozhodnutí o povinnosti opustiť územie Poľska, v rovnakom období roku 2022 ich bolo zhruba 900. Poľsko v tomto období vydalo aj celkovo 16.000 pracovných víz pre cudzincov, čo je osemkrát menej ako v rovnakom období roku 2022.
17. júna - Ministri obrany Nemecka a Poľska, Boris Pistorius a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podpísali vo Varšave novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom.
18. júna - Spevácky zbor slovenských učiteľov získal na 25. ročníku Medzinárodnej zborovej súťaže Feliksa Nowowiejského v poľskom Barczewe zlatý diplom v kategórii jednorodé zbory. Dostal aj cenu poroty za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby Daemon irrepid callidus od Györgya Orbána a Pohár prezidenta rady hlavného poľského združenia zborov a orchestrov vo Varšave za hudobný prejav.
19. júna - Prezident Karol Nawrocki sa rozhodol odobrať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
23. júna - Kancelária poľského prezidenta prevzala Rad Bielej orlice, ktorý vrátil Volodymyr Zelenskyj po jeho odobratí. Vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie. Na dokončenie procesu je potrebné zverejnenie prezidentského rozhodnutia s kontrasignáciou premiéra Donalda Tuska v úradnom vestníku. Rad udelený Zelenskému v roku 2023 už nie je možné opätovne udeliť.
25. júna - Slovenský premiér Robert Fico na Konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa konflikt podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Fico za významný príklad praktickej spolupráce Slovenska a Ukrajiny označil energetiku.
27. júna - Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory prezidentovi Nawrockému uprostred sporu medzi Varšavou a Kyjevom o vojnovú históriu.
29. júna - Vysoké teploty v Poľsku spôsobili rozsiahle problémy na železnici, kde dopoludnia zrušili 128 vlakov a počas víkendu sa v krajine utopili desiatky ľudí. Vládne centrum bezpečnosti informovalo, že posledný víkendový deň sa utopilo 17 ľudí, čo je najvyšší denný počet od začiatku júna. Počas celého víkendu prišlo o život 24 osôb a od začiatku mesiaca evidujú úrady už 55 utopení
30. júna - Poľsko neodovzdá Ukrajine stíhačky MiG-29, pretože Kyjev odmietol poskytnúť Varšave dronové technológie, vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zároveň v rozhovore pre televíziu Polsat News varoval Ukrajinu, že ak bude glorifikovať takzvaných banderovcov, do Európskej únie nevstúpi.
3. júna - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že americkému ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Podľa neho sa angažovanosť Spojených štátov v oblasti bezpečnosti Poľska neznižuje a v budúcnosti by sa mohla ešte posilniť.
4. júna - Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu multimilionárov a miliardárov na svete. Vyplýva to zo správy The Wealth Report 2026 poradenskej spoločnosti Knight Frank, podľa ktorej by sa počet ľudí s majetkom presahujúcim 30 miliónov dolárov mal v Poľsku do roku 2031 zvýšiť o takmer dve tretiny a počet miliardárov viac než zdvojnásobiť. Poľsko sa tak s predpokladaným rastom o 63 % zaradilo na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu.
- Odvolací súd vo Varšave zrušil časť rozsudku nad Janom S., známym ako „kráľ legálnych drog“, a vrátil vec v tomto rozsahu na nové prerokovanie. Právoplatne zároveň rozhodol o zrušení výrokov týkajúcich sa ďalších obžalovaných vrátane muža, ktorý podľa obžaloby založil na Slovensku obchodnú spoločnosť využívanú na zakrývanie pôvodu finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Jan S. bol v októbri 2023 neprávoplatne odsúdený na 12 rokov väzenia a peňažný trest 225.000 zlotých (asi 53.000 eur) za vedenie organizovanej skupiny obchodujúcej s nebezpečnými psychoaktívnymi látkami.
8. júna - Poľský premiér Donald Tusk vyzval prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Tuskova výzva prichádza po kritike rozhodnutia ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po „Hrdinoch UPA“. Nawrocki v reakcii na to oznámil možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
11. júna - V prvom štvrťroku 2026 vykonali poľské úrady približne 2700 rozhodnutí o povinnosti opustiť územie Poľska, v rovnakom období roku 2022 ich bolo zhruba 900. Poľsko v tomto období vydalo aj celkovo 16.000 pracovných víz pre cudzincov, čo je osemkrát menej ako v rovnakom období roku 2022.
17. júna - Ministri obrany Nemecka a Poľska, Boris Pistorius a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podpísali vo Varšave novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom.
18. júna - Spevácky zbor slovenských učiteľov získal na 25. ročníku Medzinárodnej zborovej súťaže Feliksa Nowowiejského v poľskom Barczewe zlatý diplom v kategórii jednorodé zbory. Dostal aj cenu poroty za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby Daemon irrepid callidus od Györgya Orbána a Pohár prezidenta rady hlavného poľského združenia zborov a orchestrov vo Varšave za hudobný prejav.
19. júna - Prezident Karol Nawrocki sa rozhodol odobrať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
23. júna - Kancelária poľského prezidenta prevzala Rad Bielej orlice, ktorý vrátil Volodymyr Zelenskyj po jeho odobratí. Vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie. Na dokončenie procesu je potrebné zverejnenie prezidentského rozhodnutia s kontrasignáciou premiéra Donalda Tuska v úradnom vestníku. Rad udelený Zelenskému v roku 2023 už nie je možné opätovne udeliť.
25. júna - Slovenský premiér Robert Fico na Konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa konflikt podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Fico za významný príklad praktickej spolupráce Slovenska a Ukrajiny označil energetiku.
27. júna - Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory prezidentovi Nawrockému uprostred sporu medzi Varšavou a Kyjevom o vojnovú históriu.
29. júna - Vysoké teploty v Poľsku spôsobili rozsiahle problémy na železnici, kde dopoludnia zrušili 128 vlakov a počas víkendu sa v krajine utopili desiatky ľudí. Vládne centrum bezpečnosti informovalo, že posledný víkendový deň sa utopilo 17 ľudí, čo je najvyšší denný počet od začiatku júna. Počas celého víkendu prišlo o život 24 osôb a od začiatku mesiaca evidujú úrady už 55 utopení
30. júna - Poľsko neodovzdá Ukrajine stíhačky MiG-29, pretože Kyjev odmietol poskytnúť Varšave dronové technológie, vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zároveň v rozhovore pre televíziu Polsat News varoval Ukrajinu, že ak bude glorifikovať takzvaných banderovcov, do Európskej únie nevstúpi.