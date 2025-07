JÚN V RAKÚSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Bratislava/Viedeň 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy. Slávny valčík Na krásnom modrom Dunaji vysielali do vesmíru. Stalo sa tak pri príležitosti 200. výročia narodenia „kráľa valčíkov“, rakúskeho skladateľa Johanna Straussa mladšieho. Skladba zaznela v podaní Viedenských symfonikov a vyslali ju ako rádiový signál z veľkej antény Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Španielsku. Udalosť sprevádzalo živé vystúpenie orchestra, ktoré streamovali na internete a verejných premietaniach vo Viedni, Madride a New Yorku.- Bývalý rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser si vo väznici v Innsbrucku začal odpykávať štvorročný trest odňatia slobody za korupciu. Člen Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) pôsobil ako minister financií v rokoch 2000 až 2007. V marci rakúsky najvyšší súd potvrdil verdikt odvolacieho súdu, podľa ktorého je Grasser vinný okrem iného zo sprenevery či falšovania dôkazov. Slovák, ktorý vlani v septembri prepadol a zabil v záhradnom domčeku vo viedenskej štvrti Floridsdorf 91-ročnú ženu, dostal za tento čin od rakúskeho súdu doživotný väzenský trest. Okrem toho súd rozhodol o jeho umiestnení do forenzno-terapeutického centra. Rozsudok je právoplatný.- Let britskej nízkonákladovej spoločnosti EasyJet smerujúci z maďarskej Budapešti do francúzskeho Lyonu neplánovane pristál v Grazi po tom, čo bol na jeho palube cítiť dym, šíriaci sa z kokpitu. Na palube lietadla bolo 143 cestujúcich a šesť členov posádky. Všetkých cestujúcich i posádku AirbusU 319 po pristátí bezpečne evakuovali.- Jedenásť ľudí zahynulo a dvanásť ďalších bolo zranených po streľbe na strednej škole v Grazi. Páchateľ spáchal samovraždu. Podľa polície sa streľba ozvala okolo 10.00 h, v škole na ulici Dreierschuetzengasse bol spustený poplach a budovu evakuovali. Páchateľom streľby v priestoroch gymnázia bol 21-ročný Rakúšan, bývalý žiak, ktorý štúdium nedokončil. Pri útoku použil dve strelné zbrane, dlhú a krátku, mal ich v legálnej držbe.- Kancelár Christian Stocker vyhlásil v krajine trojdňový štátny smútok. Na všetkých verejných budovách sa mali vlajky spustiť na pol žrde. Rakúsko si o 10.00 h minútou ticha pripomenulo obete streľby na strednej škole v Grazi. V krajine sa začal trojdňový štátny smútok. Na hlavnom námestí otraseného mesta sa dopoludnia zhromaždili stovky ľudí. Niektorí položili sviečky a kvety pred radnicu na pamiatku obetí. Vo Viedni miestny dopravný úrad nariadil na minútu zastaviť električky, vlaky metra a autobusy.- Traja horolezci zahynuli počas túry v Tirolsku po tom, ako ich zasiahol blesk. Tragédia si vyžiadala život manželského páru, oboch vo veku 60 rokov, ako aj manželkinho staršieho, 62-ročného brata. Trojica vystupovala na vyše 2600 metrov vysokú horu Mittagsspitze, keď sa náhle a prudko zmenilo počasie.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v pondelok do Viedne, kde sa stretol s najvyššími ústavnými činiteľmi Rakúska. Išlo o prvú návštevu ukrajinského prezidenta v tejto neutrálnej krjine od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Rakúska hospodárska komora (WKÖ) klasifikuje každý siedmy domáci podnik ako kreatívny. Znamená to, že v kreatívnom priemysle pôsobí 76.000 spoločností, ktoré zamestnávajú 208.000 ľudí a dosahujú obrat 32,6 miliardy eur. Tri zo štyroch spoločností v kreatívnom odvetví sú jednoosobové podniky. V softvérovom a hernom priemysle pracuje 26 % zamestnancov odvetvia, ktorí vytvárajú približne 30 percent jeho obratu.- Americký internetový predajca Amazon odmietol tvrdenia o poškodzovaní konkurencie v Rakúsku, pričom sa označil za podporovateľa tamojších malých s stredných podnikov. Viac ako 60 % rakúskych partnerov Amazonu má podľa údajov spoločnosti sídlo vo vidieckych oblastiach a spoločne generujú exportné tržby vo výške viac ako 340 miliónov eur. Celkovo sa z Rakúska prostredníctvom Amazonu predá na celom svete 40 produktov za minútu. Rakúska finančná polícia v rámci boja proti mzdovému a sociálnemu dumpingu tento rok preverí najmenej 1300 spoločností. Kontroly sa zamerajú na cestnú dopravu s dôrazom na malé prepravné a dodávateľské služby. V predchádzajúcom roku finančná polícia preverila 1236 spoločností. Kontroly odhalili, že 8 % všetkých pracovníkov vyslaných alebo prenajatých zo zahraničia dostávalo mzdy v nedostatočnej výške.