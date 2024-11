Juncker: Európa sa nesmie báť výsledkov amerických volieb

Brusel 4. novembra (TASR) - Bývalý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker varoval EÚ, aby v rámci rokovaní so Spojenými štátmi "nepôsobila ustráchane" bez ohľadu na to, kto vyhrá prezidentské voľby v USA. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AFP.



"Sú to voľby, na ktoré nemajú Európania vplyv, no my musíme reagovať pokojne," vyhlásil pre AFP Juncker, ktorý viedol eurokomisiu v rokoch 2014 až 2019 a ktorý má skúsenosti s politikou exprezidenta Donalda Trumpa. Podľa jeho slov by "Európa nemala pôsobiť ustráchane, keď ide o vzťahy so Spojenými štátmi". Juncker tiež zdôraznil, že v prípade opätovného zvolenia republikánskeho kandidáta Trumpa za prezidenta sa musí diplomacia spájať so silou.



"Pri komunikácii s Trumpom musíme preukázať potrebnú zdvorilosť a silu, ktorá nenechá priestor na nejednoznačnosti... potrebujeme rovnocenný vzťah medzi Spojenými štátmi a Európou," povedal. "Európsku úniu (Trump) vždy považoval za vojnový stroj, ktorý Európania vymysleli na to, aby znížili svetový vplyv, a najmä ten americký," tvrdí Juncker.



Podľa agentúry AFP je známe, že viacerí európski lídri by uprednostnili víťazstvo demokratky Kamaly Harrisovej, ktorá dôrazne podporuje zachovanie európskeho spojenectva s Washingtonom. Bývalý líder EÚ však podotkol, že aj keď by viceprezidentka zachovávala priateľský vzťah s Európskou úniou, na druhej strane by rozhodne hájila americké záujmy, čo by sa nezaobišlo bez konfliktov.