Juncker Johnsonovi: O zmluve o odchode Británie z EÚ sa nebude rokovať

Brusel 25. júla (TASR) - O zmluve o odchode Británie z Európskej únie sa už nebude rokovať, povedal vo štvrtok novému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi dosluhujúci šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Podľa agentúry AP Juncker v telefonickom rozhovore s Johnsonom nazval existujúcu dohodu "najlepšou a jedinou možnou dohodou".



Johnson vo štvrtok vo svojom prvom vystúpení v tejto funkcii v Dolnej snemovni britského parlamentu vyzval Európsku úniu, aby prehodnotila svoj postoj k opätovnému otvoreniu zmluvy o odchode Británie z Európskej únie, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa Theresa Mayová.



Podľa AP Johnson trvá na tom, že súčasná dohoda o odchode z EÚ a opatrenia týkajúce sa írskej hranice nie sú dostatočne dobré a bolo by potrebné ich opätovne prerokovať. Povedal, že ak sa Londýnu nepodarí uzavrieť s Bruselom novú dohodu, odíde 31. októbra z Únie bez dohody.



Johnson ešte pred nástupom do premiérskej funkcie sľúbil vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ do 31. októbra tohto roku, či už s dohodou, alebo bez nej. Dovtedy chce so zástupcami Únie vyrokovať nové podmienky dohody o odchode, ktoré by zahŕňali odstránenie tzv. írskej poistky a jej nahradenie "alternatívnymi opatreniami".



Írska poistka (backstop) je súčasťou dohody, ktorú s EÚ vyjednala premiérka Mayová. Má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hranici medzi nezávislou Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.