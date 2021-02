Juncker kritizoval von der Leyenovej kabinet za zákaz vývozu vakcín

Brusel 2. februára (TASR) – Bývalý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker skritizoval v pondelok rozhodnutie svojej nástupkyne vo funkcii Ursuly von der Leyenovej zaviesť mechanizmus na kontrolu vývozu vakcín proti COVID-19 vyrobených v krajinách EÚ. V utorok na to upozornil týždenník Politico.



Európska komisia minulý týždeň v piatok aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožní do konca marca monitorovať a prípadne aj zakázať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách EÚ. Podľa eurokomisie ide o nevyhnutný krok, ako zabrániť nedostatku vakcín, čo ohrozuje priebeh a harmonogram očkovacích kampaní proti koronavírusu v krajinách Únie.



"S obmedzeniami vývozu z Európy sme v skutočnosti nikdy nemali pozitívne skúsenosti," uviedol Juncker na pondelňajšej videokonferencii organizovanej nemeckou spolkovou krajinou Bádensko-Württembersko.



Podľa politico.eu Juncker upozornil, že niektoré krajiny EÚ vlani - po vypuknutí pandémie - prijali nepochopiteľné rozhodnutie o zákaze vývozu zdravotníckeho materiálu, čo práve Európska komisia musela naprávať.



"Teraz sme sa vrátili k diskusii, v ktorej sa opäť navrhuje, aby sme nevyvážali z EÚ do nečlenských krajín. Sme však zodpovední nielen sami za seba. Ide o pandémiu, ktorá postihuje všetkých ľudí na tejto planéte. Som proti dojmu, ktorý teraz vyvoláva EÚ, že sa staráme len sami o seba a že utrpenie ďalších ľudí, najmä v chudobnejších krajinách a na chudobnejších kontinentoch, sa nás netýka," zhodnotil situáciu Juncker.



Politico zároveň upozornil, že Junckerova kritika na adresu súčasnej exekutívy EÚ nezostala len pri vývoze vakcín, pretože niekdajší predseda eurokomisie odsúdil aj januárovú investičnú dohodu medzi EÚ a Čínou. Tá podľa jeho slov umožňuje Číne príliš ľahko obchádzať pracovné normy platné v Únii a tiež dodal, že Brusel mal mať pri príprave tejto dohody lepšiu koordináciu s Američanmi.