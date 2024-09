Juncker kritizuje Nemecko za kontroly na hraniciach

Berlín 15. septembra (TASR) - Bývalý predseda Európskej únie Jean-Claude Juncker kritizuje Nemecko za plánované zavedenie kontrol na hraniciach s okolitými štátmi v snahe obmedziť migráciu a nelegálne vstupy. Pre agentúru DPA vo svojom rodnom Luxembursku povedal, že kontroly "spôsobujú nepohodlie cestujúcim", píše TASR.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová začiatkom uplynulého týždňa nariadila obnovenie dočasných pasových kontrol na všetkých pozemných hraniciach Nemecka.



Už zavedené kontroly, ktoré platia na hraniciach s okolitými štátmi vrátane Poľska a Rakúska, sa od pondelka (16.9.) rozšíria aj na hranice s Luxemburskom, Belgickom, Holandskom a Dánskom. Opatrenie bude spočiatku platiť šesť mesiacov.



Juncker tvrdí, že mobilné kontroly vykonávané mimo hraníc by boli menej rušivé, najmä pre viac ako 50.000 nemeckých cestujúcich, ktorí denne prechádzajú do Luxemburska.



Hoci uznal, že dočasné kontroly sú potrebné počas veľkých podujatí, ako boli Majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku, zároveň spochybnil potrebu dlhodobých kontrol v reakcii na migráciu a nelegálne vstupy.



Nemecko k rozšíreniu hraničných kontrol pristúpilo po augustovom útoku nožom v meste Solingen. Útočník tam zabil tri osoby a ďalších osem zranil. Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa vyhýbal príkazu na deportáciu z Nemecka do Bulharska, kde prvýkrát vstúpil na územie EÚ.



Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach.



Juncker, ktorý viedol eurokomisiu v rokoch 2014-2019, v tejto súvislosti tiež vyjadril obavu, že konanie Nemecka by mohlo narušiť základný princíp fungovania schengenského priestoru, ktorým sú práve otvorené hranice.