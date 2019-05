Juncker: Merkelovej utečenecká politika bola správna

Jean-Claude Juncker v rozhovore pre Bild reagoval aj na otázku, či nemecká kancelárka v uplynulom období viedla alebo naopak rozdeľovala EÚ.

Berlín 24. mája (TASR) - Dosluhujúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker pochválil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú za jej politiku prijímania utečencov.



"Angela Merkelová spravila na jeseň roku 2015 správnu vec, a dejiny jej (raz) dajú za pravdu," povedal v rozhovore pre piatkové vydanie nemeckého bulvárneho denníka Bild, z ktorého citovala agentúra DPA. "Ak by zatvorila nemecké hranice, Rakúsko a Maďarsko by pod náporom utečencov skolabovali. Taká je pravda," dodal.



"Z Berlína môžete ovplyvniť veľa vecí, to je pravda. Jediná osoba však nemôže EÚ ani viesť, ani rozdeliť. V Európe vždy potrebujete stabilne spoľahlivých spojencov a mnoho priateľov, ak chcete niečo dosiahnuť," povedal v tejto súvislosti.



Nemecko v EÚ prirovnal skôr k "pomalému tankeru" než k "rýchlemu motorovému člnu" a dodal, že Merkelová a ďalšie "bystré mysle" v rozhodujúcich chvíľach ľudí spájali.