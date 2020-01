Junqueras: Katalánsko bude jedného dňa opäť hlasovať o nezávislosti

Madrid 28. januára (TASR) - Katalánsko bude jedného dňa opäť hlasovať o nezávislosti. Vyhlásil to v utorok v tamojšom parlamente líder katalánskych separatistov Oriol Junqueras. Píše o tom agentúra Reuters.



"Referendum o sebaurčení je normálna vec. Chceme toto právo uplatniť znova... a znova ho aj uplatníme," povedal v parlamente v Junqueras, bývalý katalánsky vicepremiér.



Junqueras je jeden deviatich odsúdených separatistov, ktorých súd uväznil za pokus o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017. Šesť z nich v utorok dočasne prepustil, aby mohli vypovedať v katalánskom parlamente. Ich prítomnosť si podľa agentúry AFP vyžiadala katalánska vláda, ktorá sa stavia za nezávislosť.



Ide o prvé verejné vystúpenie separatistických lídrov od ich odsúdenia v októbri 2019. Separatistov pri parlamente vítalo niekoľko stoviek podporovateľov s heslami ako "Nezávislosť" či "Slobodu pre politických väzňov". Miesto chránili policajné zložky.



Španielsky premiér Pedro Sanchéz sa 6. februára v Barcelone zúčastní na rokovaniach o politickej situácii v Katalánsku. Plánované rokovania medzi Madridom a katalánskou vládou Junqueras označil za "krok vpred". Vzhľadom na prechádzajúce sklamania v rokovaniach so socialistickou vládou v Madride však ostáva skeptický.



Dialóg s Madridom bol podmienkou separatistickej strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC) pri podpore Sanchézovej vlády. Dohodu ERC so Sanchézom silno kritizovali pravicové politické strany.



Katalánsku v súčasnosti hrozia predčasné voľby, ktoré iniciuje práve ERC pre nezhody so stranou Spoločne pre Katalánsko, s ktorou tvoria koalíciu.



"Dialóg ponúkame všetkým," dodal Junqueras.