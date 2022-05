Guinejská junta chce po prechodnom období návrat k civilnej vláde

Konakry 1. mája (TASR) - Západoafrický štát Guinea sa vráti k civilnej vláde po 39-mesačnom prechodnom období. V prejave odvysielanom v televízii to v sobotu oznámil vodca tamojšej vojenskej junty plukovník Mamady Doumbouya s tým, že Národná prechodná rada (CNT) predloží tento návrh parlamentu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Guinejská junta oznámila vlani v apríli vytvorenie "konzultačného rámca". Jeho vyvrcholením bola konferencia, ktorú však bojkotovalo niekoľko politických strán.



Vláda ovládaná armádou v piatok oznámila, že fórum zvažujúce túto otázku navrhlo prechodné obdobie v trvaní od 18 do 52 mesiacov. Doumbouya v sobotňajšom prejave označil obdobie, pre ktoré sa rozhodol, za "kompromisný návrh".



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) stanovilo minulý pondelok ako konečný termín na predloženie "prijateľného" harmonogramu prechodu k civilnej vláde, v opačnom prípade pohrozilo Guinei predĺžením sankcií. Guinejská junta však požiadala o viac času na pokračovanie konzultácií.



Armáda pod vedením plukovníka Doumbouyu v septembri 2021 zosadila 84-ročného prezidenta Alphu Condeho. Ten vyvolal vlnu nespokojnosti po tom, čo v roku 2020 presadil novú ústavu, ktorá mu umožnila uchádzať sa o tretie funkčné obdobie.



Po prevrate ECOWAS vyzval na návrat k civilnej vláde do šiestich mesiacov. Hoci mnohí Guinejčania prevrat pôvodne vítali, v krajine s 13 miliónmi ľudí rastie nespokojnosť s juntou, konštatuje AFP.